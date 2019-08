Boris Johnson, s polnim imenom Alexander Boris de Pfeffel Johnson, ni nikoli skrival, da je "živi talilni lonec". Rojen v ZDA, kjer je njegov oče študiral, je ob rojstvu dobil dvojno državljanstvo, poleg tega pa se lahko pohvali tako s krvnimi povezavami s kraljevo družino (po očetovi strani ima namreč tako nemške kot francoske in britanske prednike, ravno prek nemških, ki jih nakazuje priimek Pfeffel, pa je povezan s trenutno vladajočo rodbino Windsor oziroma kraljico Elizabeto II.), kot tudi z judovskim poreklom (njegov praded po materini strani je bil ruski Jud, ki se je priselil v ZDA, mati pa Američanka Helen Tracy Lowe-Porter, ki je prva v angleščino prevedla dela Thomasa Manna).

Skratka, zelo raznoliko družinsko drevo, ki pa ga krasi še ena veja - turška. Pradedek Borisa Johnsona je bil namreč turški novinar, urednik in politik Ali Kemal, ki je med drugim nekaj mesecev vodil notranje ministrstvo Damata Ferida Paše, velikega vizirja otomanskega cesarstva in zagovarjal povezovanje z Veliko Britanijo, dokler ga niso med turško vojno za neodvisnost ubili v izgredih.

Ostanki hiše, kjer so živeli Johnsonovi predniki. Foto: AP

Kemalova pravnuka v diplomaciji - eden v turški, drugi v britanski

Johnson je velik del družinskega drevesa javnosti razkril že pred leti, ko je sodeloval v oddaji Who do you think you are?, v kateri znane osebnosti odkrivajo skrivnosti svojih prednikov. Tam je med drugim izvedel, da se je njegov dedek Osman Wilfred Kemal rodil v Angliji, Borisova prababica je umrla ob porodu, zato je skrb za Osmana in za starejšo sestro Selmo prevzela Osmanova babica Margaret Brun (z dekliškim priimkom Johnson), oče Ali Kemal pa se je odselil nazaj v Turčijo, kjer se je znova poročil (njegov sin iz drugega zakona je bil turški diplomat Zeki Kuneralp, po očetovih stopinjah pa je šel tudi njegov sin Selim, ki je bil turški veleposlanik na Švedskem in v Južni Koreji).

Margaret je bila tudi zaslužna za to, da je Osman dobil malo bolj angleška ime in priimek, Wilfred Johnson - tudi zato, ker je ravno takrat divjala prva svetovna vojna, v kateri je Združenemu kraljestvu (med drugim) nasproti stalo tudi Otomansko cesarstvo in si je želela vnuka in vnukinjo ubraniti pred morebitnimi težavami, ki bi lahko izhajale iz njunega porekla.

Satilmis Karatekin ob grobu prednika, ki si ga deli z Borisom Johnsonom, praznuje njegovo izvolitev na čelo britanske konzervativne stranke. Foto: AP

"Otomanski vnuk je postal premier"

Osman je tako postal Wilfred Johnson, po spletu naključij pa je njegov vnuk Boris (ki je, mimogrede, ime dobil po družinskem prijatelju) postal britanski premier. In ravno to je nekaj, s čimer se lahko zadnji mesec hvalijo v majhni turški vasici v pokrajini Anatolija, v Kalfatu. "Otomanski vnuk je postal premier," je tako po poročanju Reutersa pisalo na naslovnici opozicijskega časopisa Sozcu, za imenovanje pa je Borisu čestital celoten turški vrh - s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in zunanjim ministrom Mevlutom Cavosoglujem na čelu.

In to kljub temu, da je Johnson leta 2016 zmagal na tekmovanju časnika Spectator (in osvojil glavno nagrado, tisoč funtov) v pisanju najbolj žaljive in obscene pesmi o Erdoganu.

Boris Johnson se te dni mudi na svoji prvi uradni poti v tujini v vlogi britanskega premierja. Foto: Reuters

Kalfat - nekoč najbolj "blond" turška vas

Poleg tega pa si ravno v Kalfatu pripisujejo zasluge še za nekaj - za njegove prepoznavne blond lase. Po legendi, ki jo je Johnson omenil tudi v zgoraj omenjeni BBC-jevi seriji Who do you think you are?, je njegov pra-pradedek, oče Alija Kemala, za svojo priležnico/sužnjo (in poznejšo ženo) kupil Čerkezijko - in prav ona naj bi v družino prinesle svetlolase gene. A domačini to teorijo zavračajo. Bayram Tavukcu, župan vasice, je v pogovoru za časnik National odločen: "Sliši se mi zelo za lase privlečeno, poleg tega pa ne pojasni, zakaj je bilo v vasi do nedavnega toliko ljudi s svetlimi lasmi, saj ne izviramo vsi iz te linije."

Kalfat - nekoč najbolj svetlolasa vas v Turčiji Foto: AP

Podobno je v pogovoru za National dejal tudi 65-letni vaščan Satilmis Karatekin, ki je menda z Johnsonom v daljnem sorodstvu. "V vasi je bilo nekoč veliko ljudi s svetlimi lasmi, a so se bodisi odselili bodisi umrli. Tudi jaz sem imel nekoč takšno barvo las, a so mi izpadli, preostali pa posiveli," je v smehu razlagal Turek, pri tem pa dodal, da je tudi krajevno pokopališče polno dokazov o (pokojnih) svetlolasih vaščanih: številni umrli imajo v imenu ali priimku besedo "sari" - turško besedo za rumeno oziroma blond.

Tudi Johnsonovi predniki so se pisali Sarioglangiller, kar po pojasnilih Karatekina pomeni "sinovi svetlolasih ljudi".

Vasi, od koder izvira, še ni obiskal

Johnson je Turčijo obiskal leta 2016, a na veliko razočaranje vaščanov Kalfata, vasice, od koder izhajajo njegovi predniki, ni obiskal. "Z odprtimi rokami bi ga sprejeli in mu pokazali, kako gostoljubni smo Turki," z grenkobo v glasu pravi Karatekin, nato pa pristavi: "A tudi danes bi ga sprejeli, saj je vendar član družine. In nekdo iz te vasi, ki mu je uspelo veliko. Nekdo iz naše vasi, ki je postal premier Anglije."

A njegovega navdušenja, sodeč po reportaži časnika National ne delijo prav vsi v vasi, ki šteje okoli 2000 ljudi. "Ne poznam ga in nič ne vem o njem. A če je res tako super fant, kot pravijo, bi nam lahko malo pomagal," je o Johnsonu dejal 92-letni Guler Onay, neki drugi anketirani pa je opozoril na to, da "ni videti, da bi imel kaj dosti rad Turčijo in kar koli je turškega".