Brad Pitt je znan zagovornik pravic istospolnih. Foto: AP

Heteroseksualno Parado ponosa organizira manjša skupina Bostončanov, sestavljena pod imenom Super Happy Fun America (Super srečna zabavna Amerika) in sloganom "Odlično je biti hetero". Čeprav vse skupaj zveni kot sarkastična potegavščina, so fantje povsem resni.

Tudi ko se jim zapiše nekaj takega: "Heteroseksualci smo zatirana večina. Borili se bomo za pravico heteroseksualcev, da povsod in kadar koli izražajo ponos nad samimi sabo, brez strahu pred obsojanjem in sovraštvom. Prišel bo dan, ko bodo heteroseksualci končno vključeni kot enaki med vsemi drugimi spolnimi usmeritvami."

Tako John Hugo, predsednik Super srečne zabavne Amerike.

Parada ponosa v Bostonu, enem liberalnejših ameriških mest, poteka že leta. Foto: AP

Namesto Brada zdaj skrajni desničar

V namen promocije parade so na svoji spletni strani uporabili fotografijo slavnega igralca. "Čestitke gospodu Pittu, da je postal obraz tega pomembnega gibanja za zaščito državljanskih pravic," so zapisali ob fotografiji.

A 55-letni hollywoodski zvezdnik je bil vse prej kot navdušen nad tako reklamo in je prek odvetnika zagrozil, da nemudoma prenehajo izrabljati njegovo podobo.

"Viri, blizu Brada, so nam povedali, da je njegova ekipa stopila v stik z organizatorjem heteroparade in zahtevala, da nemudoma prenehajo uporabljati njegovo ime in podobo za svoj dogodek. Če tega ne storijo v kar najkrajšem času, bodo uporabili strožje ukrepe," navaja TMZ.

Organizatorji parade so zaradi grožnje Pittovo podobo že zamenjali, in sicer s tisto skrajno desnega aktivista Mila Yiannopoulosa, ki bo tudi nekakšen kolovodja heteroparade.

Heteroseksualna Parada ponosa je napovedana za začetek avgusta, dva meseca po Paradi ponosa, potekala pa naj bi po isti trasi.