Eric Cantona se ni odločil za uradno obleko in kravato. Foto: EPA

Ob prevzemu posebne nagrade predsednika Uefe je nekdanji francoski napadalec navzoče presenetil z bizarnim nagovorom, ki ga je začel z znamenitim stavkom iz Shakespearove drame Kralj Lear: "Za bogove smo, kar so muhe za objestne dečke." Gre za enega ključnih delov drame, v katerem kruto oslepljeni Gloucester ugotovi, da je volja bogov objestna in nepravična, človeka pa prizadene ne glede na njegova plemenita in dobra dejanja.

Nekatere poslušalce je govor nekoliko zmedel. Foto: BT sport

Cantona je nato v nadaljevanju govora napovedal skorajšnjo nesmrtnost človeka zaradi znanstvenega napredka in medicinskih dosežkov, a opozoril, da je zločinov, ki jih medicina ne more preprečiti, vedno več. Svoje kratko, a presunljivo razmišljanje je sklenil s stavkom: "Obožujem nogomet!" Poslušalci pa so se morali pred začetkom aplavza najprej za trenutek zbrati.

Posebno nagrado predsednik Uefe vsako leto podeli za dolgoletno pozitivno delovanje v nogometnem svetu in posebne dosežke na področju promocije nogometa v Evropi in svetu. Nagrado so med drugim v preteklosti prejeli David Beckham, Francesco Totti, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer in Paolo Maldini, letos pa se je predsednik Uefe Aleksander Čeferin odločil za legendarnega napadalca Manchester Uniteda.

Francoz ni prvič zmedel javnosti s skrivnostnimi izjavami. Leta 1995 je namreč po fizičnem napadu na navijača nasprotne ekipe na začetku tiskovne konference izjavil: "Ko galebi sledijo popotniku, to storijo zato, ker mislijo, da bodo dobili sardine." Nato je vstal in odšel iz sobe.

Govor rdečega Erika, kot so ga v najboljših časih imenovalni navijači Manchestra, pa še zdaleč ni bil edini zanimiv trenutek včerajšnjega žrebanja skupin Lige prvakov, na katerem so podelili omenjeno nagrado. Največ pozornosti je požela skupina F, v katero so izžrebali Barcelono, dortmundsko Borussio, Inter iz Milana in praško Slavio. Družbena omrežja so preplavili posnetki predstavnikov češkega prvaka, ki ob neverjetno težavnem žrebu za svoje moštvo niso mogli skriti maničnega smeha.

Za poseben trenutek pa sta poskrbela Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, ki kljub športnemu rivalstvu očitna gojita dober osebni odnos. Ronaldo je med pogovorom z voditeljico argentinskega tekmeca celo povabil na večerjo.