"Čeprav smo vsi skupaj v istem nogometu, smo hkrati tudi konkurenca. Kolač za TV-pravice je eden. Kolikor ga mi (Uefa) več vzamemo, ga oni manj dobijo. Zaradi tega neprestano strašijo nogometno javnost, da zapirajo Ligo prvakov, vse bo ekskluzivno. Zanimivo pa, da nihče ne pomisli, da to govorijo ravno najbogatejši," na kritike na ponujeni osnutek reforme evropskih klubskih nogometnih tekmovanj odgovarja Čeferin.

Bo zdaj solidarna tudi velika peterica?

"Ljudje ne morejo vedeti in tudi sam iskreno nisem vedel. Uefa samo za solidarnostna sredstva nameni 250 milijonov evrov, nobena od velikih lig pa nič. Angleška, francoska, španska, italijanska ali nemška liga, ki jemlje denar za TV-pravice, slovenski ligi ne nameni nič. Zato sem rekel, sestanimo se, usedimo se. Mi damo 250 milijonov evrov, vas pet vsak po 50 milijonov evrov. Se že spreminjajo stvari in mogoče bi se lahko že letos zmenili nekaj v tej smeri," je Čeferin v pogovoru z Urbanom Laurenčičem nakazal, da je blizu dogovor, po katerem se bo solidarnostna shema razširila tudi na najmočnejših pet evropskih nogometnih lig, ki dobro tržijo in služijo z medijskimi pravicami tudi zunaj ozemelj svojih držav, tudi v Sloveniji.

Drugo poletje bo po celotni stari celini potekal Euro 2020, k s svojo razpršenostjo privablja druge kritike. Tudi organizacijsko je ogromen zalogaj za samo vodstvo Uefe. "Zelo lepo je videti vseevropsko prvenstvo. Velik izziv. A sam dvomim, da bomo to idejo že kmalu ponovili," je Čeferin dal vedeti, da bo evropsko prvenstvo 2020 izjema in ne pravilo za prihodnje.

Ker je bil Slovenec, še pod večjim pritiskom

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je dejal, da si je Damir Skomina zaslužil sojenje v finalu letošnje Lige prvakov, da pa je bil še pod večjim drobnogledom kot sicer, saj prihaja iz Slovenije kot on sam. "Nedvomno si je to zaslužil, dolgo dobro sodi. Potrdil sem, da se strinjam z njim, in hvala Bogu ni naredil napake."

"Sodniški komite Uefe ga je predlagal, a formalna odločitev glede glavnega sodnika finala lige prvakov je predsednikova. Če bi bil Anglež, potem ne bi bil noben problem, če bi finale sodil angleški sodnik. A ker sem Slovenec, je bil problem. Sem se zavedal, da bo, če bo storjena kakšna pomembna napaka, šlo potem vse name," je menil Čeferin na Škrabčevi domačiji, kjer v Hrovači pri Ribnici pripravljajo različne tematske večere in srečanja.

Voditelj večera Marjan Dora iz pomurske TV Ideje ga je pobaral, da gotovo podeljuje rojakom odličja z drugačnimi čustvi kot drugim. "Imam poseben odnos do Slovencev, ki igrajo, pa tudi do drugih iz nekdanje Jugoslavije. Tudi ti me imajo za svojega predsednika. Drugače je, ko daš medaljo našemu fantu. Tako pač je."

Macronu očital vmešavanje politike v šport

Politikov ni več ob podeljevanjih. "Razen kraljevih glav, ti pač ne gredo na volitve. A imam vsako leto precej pogovorov na to temo, včasih s kom več zapored, ker bi bili radi navzoči na podeljevanjih. Tedaj se v meni oglasi malo pravnika in vprašam, ali želijo videti, da bi jim žvižgali na polnem stadionu, kar se prav lahko zgodi. Potem pa je odgovor jasen, da ne. In končamo."

Včasih so spori tudi bolj ostri. Na začetku meseca je tako francoski predsednik Emmanuel Macron napadel vodstvo Uefe, da pripravlja načrte elitnega nogometnega tekmovanja brez izpadanja. "Dejal sem, da je to ob odprtju ženskega nogometnega SP-ja v Franciji nekulturno in da gre tudi sicer za nedopustno vmešavanje politike v šport. Pa še trditev obenem ni resnična," je zatrdil Čeferin.

Prvi mož Uefe je zavrnil vsako možnost, da bi pod njegovim vodstvom uvedli sistem elitnih lig po vzoru ameriških. "Prav tako Liga prvakov ne bo med vikendi. Stokat sem to povedal, pa se vedno pojavijo in trdijo, da smo to predlagali. Ni pomembna le španska in angleška liga, kdo bo gledal slovensko ali podobne manjše, če bi se kaj takega zgodilo? Vseh 55 držav bo lahko imelo klube v Ligi prvakov, le nižje rangirane morajo v kvalifikacije kot doslej."

Uefa je pod valom kritik državnih prvenstev, ker je osnutek za pogovore o reformi Lige prvakov po letu 2025 preveč podoben željam Združenja evropskih klubov. Pri tem lige očitajo Čeferinu pretesno prijateljevanje s predsednikom Ece Andreo Agnellijem, ne nazadnje je Grosupeljčan celo krstni boter hčerke Juventusovega predsednika. Foto: EPA

Zaščititi funkcijo pred seboj

Čeferin je poudaril, da zveza, ki jo vodi, obrne šest milijard evrov letno, Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pa 1,5 milijarde. Zato je veliko interesov in različnih želja. "A Uefa 250 milijonov letno nameni članicam za solidarnostni sklad, kjer gre del denarja tudi v Španijo, Anglijo, kar je treba ustaviti. Na drugi strani ima denimo angleška liga prenose tudi drugod in tako slovenski ligi jemlje trg, pa za to ne daje ničesar. Na to že nekaj časa pritiskamo, da gre tudi iz največjih lig solidarnostni denar za manjše nacionalne lige."

Ne skriva, da gre za dobro plačano službo, ki lahko zleze pod kožo. "Ko sem bil na prvem potovanju kot predsednik Uefe, me je rdeča preproga pričakala v Azerbajdžanu. Najvišji predstavniki države te čakajo, kovček pride kar sam v hotel. Veliko je direndaja za navadne smrtnike. In se temu hitro privadiš. Pa gre mimo prvi mandat, pa drugi. Pa si rečeš, zakaj pa ne tretji. Saj si še v polni moči. In kar naenkrat si star 70 let ... Zato sem se odločil za omejitev števila mandatov. Tudi da bi zaščitil funkcijo pred sabo. Kot sem dejal, vsega omenjenega se hitro navadiš." Eden prvih konkretnih ukrepov, ko je jeseni 2016 postal predsednik Uefe, je bilo sprejetje omejitve mandatov na tri.

Grosuplje z družino ga prizemlji

Prizemlji ga tudi, ker se vsak četrtek popoldne ali zvečer vrne s sedeža Uefe v Grosuplje. "K trem hčerkam, ki jih razvajam in me žena Barbara okara. Prej sem kot odvetnik prijahal domov utrujen. Bil sem sicer več časa prisoten, toda vse skupaj je bilo manj intenzivno in kakovostno. Lahko se umirim in sem znova običajen državljan države, ki je res najlepša na svetu. Nikjer drugje ne bi želel živeti. Imam tudi zelo dobro mnenje o Slovencih, nikoli doslej denimo nisem čutil nevoščljivosti zaradi svoje funkcije," je pojasnil Čeferin in kot največjo pomanjkljivost navedel tog birokratski aparat.

Mogoče bo vseeno bolj odpiral vrata

To je tudi eden od razlogov, da mnogokrat v stikih z res bogatimi ljudmi, milijarderji, nerad pove kaj glede nakupov kakšne firme v Sloveniji. "Če mene vprašajo kaj o tej temi in če rečem da, mislijo, da lahko to res storijo. Potem pa pride birokracija, mediji, razni interesi in se vse zelo upočasni ali celo ustavi. Verjetno bi lahko več naredil pri odpiranju vrat. Mogoče pa še bom," je ocenil Aleksander Čeferin, katerega brat Rok je bil pred dnevi izvoljen za ustavnega sodnika.