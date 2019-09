Ronaldo z ženo Georgino Rodriguez in sinom Ronaldom mlajšim. Foto: EPA

Med enournim intervjujem sta novinar in nogometni zvezdnik spregovorila tudi o Ronaldovem očetu. Ta je bil po nogometaševih besedah težek alkoholik, zaradi česar je z njim le redko lahko spregovoril normalno besedo. Med pogovorom mu je produkcijska ekipa pokazala videoposnetek očeta, ki je nogometaša popolnoma zlomil. “Vedel sem, da bo intervju zanimiv, nisem pa pričakoval, da bom jokal,” je po koncu posnetka povedal Ronaldo. Popolnoma osupel nad tem, da so novinarji našli posnetke, ki jih sam ni poznal, je prosil, če mu jih lahko podarijo v spomin.

Na posnetku oče govori o ponosu, ki ga čuti do svojega sina in uspeha, ki ga je dosegel. Ronaldov oče je umrl, ko je bil Ronaldo star komaj 20 let in je šele začenjal svojo kariero pri angleškem klubu Manchester United. Njegov oče tako nikoli ni doživel velikih uspehov svojega sina, ki je zadnjih deset let z večnim tekmecem Lionelom Messijem tekmoval za naslov najboljšega nogometaša sveta.

Ronaldo, ki trenutno kariero nadaljuje pri Juventusu iz Torina, je otroštvo preživljal v zapletenih družinskih odnosih. Njegov oče Jose Dinis Aveiro je bil zaradi boja z alkoholizmom večkrat nasilen in hladen do svoje družine. Čeprav ni bil tak oče, kot bi si ga želel, pa Ronaldo svojo veliko ljubezen do nogometa in življenjsko držo pripisuje ravno njegovi vzgoji. Očetu je za vse njegove napake skoraj 15 let po njegovi smrti pred kratkim oprostila tudi Ronaldova sestra Elma, ki je očeta označila za ljubezen svojega življenja.