Eros in Marica v srečnejših časih. Foto: EPA

"Najin odnos ostaja prijateljski, ljubezen, ki sva si jo delila, pa je še vedno tu. Spoštujeva se, javnost pa prosiva, da spoštuje najino zasebnost, predvsem zaradi otrok," je sporočil par.

55-letni Ramazzotti in 31-letna Pellegrinellijeva, sicer manekenka, sta bila v zvezi deset let. "To je bilo čudovitih deset let. Skupaj sva ustvarila čudovito družino in bili smo izjemno srečni. Pomirjena sva, to je odločitev obeh. Najin odnos ostaja prijateljski," sta še povedala.

Novica o ločitvi je sicer precejšnje presenečenje, saj je par deloval srečno in si je v javnosti večkrat izmenjeval nežnosti. Še februarja je Eros v intervjuju za revijo Si opeval Marico in kako je bila poroka z njo njegova najboljša odločitev v življenju.

Eros in Marica sta se poročila junija 2014, v zvezi pa sta se jima rodila danes sedemletna hčerka Raffaela Maria in štiriletni sin Gabrio Tuli.

Za Ramazzottija je to že druga ločitev – po tisti od manekenke Michelle Hunziker, s katero sta bila poročena štiri leta in imata eno hčerko, 22-letno Auroro Sophie.