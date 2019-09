Harry in Meghan na prvem uradnem dogodku - obisku skupnosti Nyanga. Foto: Reuters

Meghan in sinko bosta deset dni ostala v Južni Afriki, Harry pa bo sam obiskal tudi Malavi, Botsvano in Angolo.

Par, ki je nedavno sprožil ogorčenje javnosti, ker je v enajstih dneh kar štirikrat potoval z zasebnimi letali, se je na jug Afrike tokrat odpravil s komercialno linijo britanskega prevoznika British Airways, ki pa je imela 40-minutno zamudo. V objavi pred odhodom je Harry, sedmi v vrsti za britanski prestol, na Instagramu zapisal, da "komaj čaka", da ženo in sina spozna z Južno Afriko.

Meghan bo opozorila na nasilje nad ženskami

To bo prva turneja Harryja in Meghan, odkar sta maja postala starša, obenem pa je to tudi prva Archiejeva pot na drugo celino. Meghan, nekdanja igralka v televizijski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), se s turnejo tudi vrača na delovne obveznosti, saj se je od maja pojavila le na enem uradnem dogodku. V Cape Townu se bosta Harry in Meghan srečala z borcem za človekove pravice in upokojenim anglikanskim nadškofom Desmondom Tutujem, obisk pa sta začela v predelu mesta Nyanga, v katerem se zgodi največ umorov v državi. Dan bosta namenila ogledu skupnosti, ki omogoča lažje življenje otrokom in mladim, Meghan pa naj bi v Nyangi imela tudi govor o povečevanju nasilja do žensk v Južni Afriki.

Meghan je prvič na obisku Južne Afrike. Foto: Reuters

Harryju je Afrika zelo pri srcu, zato rad obišče to celino, tako za oddih kot dobrodelno delo, kot je varovanje okolja in zaščita ogroženih živali. Buckinghamska družina je pred začetkom potovanja sporočila: "Vojvodova ljubezen do Afrike je dobro znana - prvič je to celino obiskal, ko je bil star 13 let, dve desetletji kasneje pa ga afriški ljudje, kultura, narava in skupnosti še vedno navdihujejo in ženejo naprej."

Medtem ko bosta Meghan in sin vseh deset dni ostala v Južni Afriki, se bo Harry sam odpravil tudi v Botsvano, kjer sta sicer z Meghan že dvakrat bila - julija leta 2016, torej kmalu zatem, ko sta postala par, in leto kasneje, ko je Meghan praznovala 37. rojstni dan. Princ bo nato obiskal Angolo, kjer bo nadaljeval delo svoje pokojne matere, princese Diane, ki je v državi leta 1997 začela projekt odstranjevanja min. Soloturnejo bo končal v Malaviju, kjer bov ospredju boj za zaščito ogroženih živalskih vrst, nato pa se bo pred odhodom na Otok znova pridružil ženi in sinku. Kraljeva družina se bo v domovino vrnila drugega oktobra.

Archie naj ne bi bil vključen v uradni program, a ga bosta starša verjetno vzela s seboj na kakšen dogodek. Nyange ni obiskal, ampak je z varuško ostal v hotelu na neznanem kraju.