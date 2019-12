Gre za ekranizacijo Whitove avtobiografije The Devil in the Kitchen (Hudič v kuhinji), ene največjih knjižnih uspešnic, ki jih je kdaj napisal kak kuharski mojster. Verjetno zato, ker knjiga ni klasična poštirkana kuharska avtobiografija z recepti, ampak se bere bolj kot biografija največjega rock zvezdnika.

Kar je White, vsaj na vrhuncu slave, zagotovo bil. Bil je prvi zvezdniški kuhar v pravem pomenu besede, brez dlake na jeziku, temperamenten, noro nadarjen, samodestruktiven, nepredvidljiv, ženskar, hedonist. Bil je tudi prvi britanski chef in najmlajši s tremi Michelinovimi zvezdicami. A tudi pristanek je bil po tem letu med zvezdami trd.

Danes je 58-letni Anglež uradno upokojen, a ima v lasti kar nekaj svojih izpostav, od katerih pa nobena zares ne seže do kolen tistemu, kar je mladi White obetal.

"Pravkar sem podpisal pogodbo. Russell je napisal scenarij za film, Russlova družba film producira, Russell ga režira in Russell bo v njem igral tretjo ali četrto različico Marca," je povedal White za Sunday Independent.

"Ko snemajo film o tvojem življenju, imaš več svojih različic, ne samo enega Marca - sem le star skoraj 60 let."

Russell Crowe bo v filmu igral, ga režiral in produciral. Foto: AP

V igri tudi Fassbender

White se zdi zelo zadovoljen, da ga bo upodobil 55-letni avstralski oskarjevec. "Če bi kdorkoli v Hollywoodu lahko igral mene, bi bil to Russell."

Za filmskim projektom stoji tudi režiser Ridley Scott, ki je že leta 2014 kupil pravice za ekranizacijo Hudiča v kuhinji. A Crowe je projektu zdaj dal nov zagon in bo film sam tudi režiral.

Whitova zgodba na velikem zaslonu se bo raztezala 50 let, tako, da naj bi ga upodobilo več igralcev, pri čemer se med imeni redno pojavlja tudi Michael Fassbender.

Spravil Ramseyja v jok

Marco Pierre-White, sin italijanske priseljenke in britanskega kuharja, je v težkih razmerah odraščal v Leedsu ter kljub zgodnji mamini smrti in revščini zrasel v nadarjenega kuharja, ki je še kot najstnik odšel v London, da bi se tam dokazal.

Začel je z dna, kot pomivalec posod, napredoval v pripravnika pri nekaterih največjih kuharskih imenih tistega časa, leta 1987 pa odprl Harvey's, ki je naglo postala kultna restavracija in je Whitu skoraj takoj po odprtju prinesla njegovo prvo Michelinovo zvezdico. Takrat je štel 26 let, pri 27 letih je imel že drugo zvezdico.

Bil je impulziven, vroče italijanske krvi in zaradi svojih izbruhov jeze v kuhinji velja za "izvirnega Gordona Ramseyja". Še več, Ramsey je svoj čas delal za Whita kot pripravnik in ta se je nad takrat še neizkušenim Ramseyjem tako znašal, da ga je spravil v jok.

Svet visoke gastronomije se je v teh 30 letih korenito spremenil, a glede na to, da kuharski mojstri danes dejansko veljajo za novodobne rock zvezdnike, bo film o možu, ki je prvi kuhinjo zares povzdignil v nove sfere in ki si je brezsramno nadel vzdevek kuharskega zlodeja, zagotovo vreden ogleda.