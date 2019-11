Velika Britanija bi morala zadnji dan oktobra izstopiti iz EU-ja, a so brexit znova preložili – tokrat na konec januarja 2020.

Ian McKellen na premieri prihajajočega filma Good Liar. Foto: EPA

Po novem "podaljšku" v tej sagi je slavni igralec, ki je med drugim upodobil čarovnika Gandolfa v Gospodarju prstanov, v pogovoru za tiskovno agencijo Press Association dejal, da se je od tega "čustveno povsem odmaknil" in da na vso to zgodbo gleda kot na partijo šaha, v kateri so "igralci bedni in ne loči kmeta od kraljice".

Glede dejanskega izstopa pa je bil še bolj sarkastičen: "Ravno zadnjič sem razmišljal, da bom že dolgo mrtev, oni pa še vedno ne bodo izpeljali brexita, tako da mislim, da ga ne bom dočakal."

Dodal je, da je bilo Združeno kraljestvo vedno razdeljeno, vendar so shajali: "Zdaj pa bo – ne glede na to, kaj se zgodi – polovica ljudi nekako jeznih," zmajuje z glavo.