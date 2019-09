Na novinarski konferenci pred petkovo tekmo kvalifikacij za EP s Poljsko je poleg selektorja nogometne reprezentance Matjaža Keka spregovoril tudi 26-letni Oblak.

Odgovarjal je na številna vprašanja zbranih novinarjev, eno izmed njih je bilo, kako se spopada z zvezdništvom, ki prinaša tudi zasledovanje paparacev na vsakem koraku. Tako so ga konec junija ujeli na morju z nekdanjo mis Italije, sodeč po fotografijah, ki so obkrožile splet, pa sta več kot le prijatelja.

"Zavedam se, da je v položaju, v katerem sem, tudi moje zasebno življenje veliko bolj izpostavljeno. Ampak to gre eno z drugim. Če si uspešen, je tako. Mogoče si tega ne bi želel, ampak rad bi bil še uspešnejši in če bo s tem prišla še kakšna slika več od paparacev, na to ne morem vplivat in se s tem ne obremenjujem," je povedal Oblak.

28-letno Tedeshijevo so v preteklosti romantično povezovali s portugalskim nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom.



Posnetek celotne novinarske konference (odgovor Oblaka o paparacih je od 6:15 dalje):