Jan Oblak je do zdaj zbral 22 nastopov za slovensko reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com

Mevlja iz Sankt Peterburga k "leopardom" v Soči V ponedeljek je novega delodajalca našel Miha Mevlja. Osrednji branilec je iz Zenita prestopil v Soči. Po osmih krogih je na 14. mestu 16-članske ruske prve lige. 29-letni Mevlja je v Zenit odšel pred dvema letoma iz Rostova, v katerega se je letos februarja vrnil kot posojeni igralec. S Sočijem (njihov vzdevek je leopardi) je podpisal dveletno pogodbo. PFC Soči je bil ustanovljen junija lani kot naslednik Dinama iz St. Peterburga, ki se je preselil v mesto, ki je leta 2014 gostilo zimske olimpijske igre. Mevlja v tej sezoni v ruskem prvenstvu ni zbral še nobenega nastopa.

65 milijonov evrov je trenutno ocenjena tržna vrednost poljskega kapetana in zvezdnika Bayerna, ki je na 106 tekmah za reprezentanco dosegel 57 zadetkov. Dva tudi v kvalifikacijah za EP 2020, v katerih ima Poljska po štirih tekmah 100-odstoten izkupiček brez prejetega gola.

Na obeh dozdajšnjih gostovanjih ‒ na Dunaju in v Skopju ‒ je bil za tri točke sicer najzaslužnejši Krzysztof Piatek (Milan), saj je obakrat zadel za zmago z 1:0. In to po prihodu na igrišče s klopi. Še en zvezdniški napadalec Arkadiusz Milik (Napoli) je poškodovan (adduktor) in ne bo mogel pomagati svojim rojakom v Ljubljani.

Mesto Lewandowskega v začetni postavi ni vprašljivo, zato je jasno, kdo bo na izjemno pomembni tekmi v boju za evropsko prvenstvo predstavljal glavno nevarnost za Oblakova vrata.

"Vsi se zavedamo, da so Poljaki zelo močna reprezentanca, še posebej v napadu. Vendar neke posebne priprave niti ne moreš narediti oziroma natrenirati. Določene situacije na tekmi so lahko drugačne, kot si jih analiziral," je o tem, kako se čim bolje pripraviti na tekmečeve napadalce, v pogovoru z Anžetom Bašljem za TV Slovenija poudaril Oblak. Nihče od 26 vpoklicanih nogometašev Poljske ne igra v Španiji.

Na obeh tekmah po zmago

Lewandowskega je imel kot član Atletica priložnost iz oči v oči spoznati na dveh polfinalnih tekmah Lige prvakov spomladi leta 2016. Prva v Madridu se je končala z zmago domačih z 1:0, na povratni je bilo 2:1 za Bayern. Tedaj je Lewandowski v 74. minuti z glavo tudi spravil žogo za hrbet Oblaka, toda to ni bilo dovolj za napredovanje Bavarcev v finale na San Siru.

Škofjeločan se pred obračunom z 20. uvrščeno reprezentanco na Fifini lestvici, kateremu bo sledil še ponedeljkov z Izraelom, zateka k preverjenemu receptu, da se je treba osredotočiti predvsem na lastno moštvo: "Ne glede na to, katera ekipa ti stoji nasproti, moraš najprej narediti svoje na igrišču. Verjamem, da bomo vsi skupaj dali svoj maksimum in da nas bo to pripeljalo do pozitivnega rezultata. Želimo si nabrati čim več točk, najlepše bi bilo vseh šest. Verjamem, da bo tudi pristop tak, da bomo šli na obeh tekmah na zmago. Pričakujem, da bo vzdušje na stadionu pravo in da nam bodo gledalci oziroma navijači pomagali s svojo energijo in nam dali dodatno moč. Za nas igralce je to zelo pomembno. Upam, da bomo na koncu vsi skupaj zelo zadovoljni."

Slovenski nogometaši začeli priprave na ključni tekmi proti Poljski in Izraelu

"Vsi skupaj rastemo"

Oblak si je poleti dobro napolnil baterije, vendar je zdaj že lep čas v delovnem ritmu. "Moj dopust je bil že kar dolgo nazaj. Prosto sem imel 25 dni, zato sem se dobro spočil. Priprave smo potem začeli na začetku julija, tako da sem že dva meseca v polnem pogonu. Po svojih najboljših močeh se trudim naprej. V tem času nisem prav veliko razmišljal o reprezentanci oziroma o tem, kaj se bo zgodilo septembra. Gotovo pa sem med poletom v Slovenijo z veseljem pričakoval ponovno snidenje s soigralci, strokovnim štabom in vsemi, ki so okoli reprezentance."

Potem ko je pred letom dni močno odmevalo njegovo nejavljanje na klice tedanjega selektorja Tomaža Kavčiča, po vrnitvi v izbrano vrsto prevzema vse pomembnejšo vlogo. "Vsi skupaj rastemo, to bo šele tretja akcija z novim selektorjem. Poznamo pa se že zelo dobro. Verjamem, da bomo vse to, kar do zdaj že vemo in znamo, pokazali na igrišču."

Četrti v Uefinem izboru za najboljšega vratarja

Špansko prvenstvo je Atletico začel odlično, s tremi zmagami na prvih treh tekmah je na vrhu lestvice. V nedeljo zvečer je po preobratu s 3:2 premagal Eibar, odločilni zadetek je bil dosežen v 90. minuti. "Oba gola smo prejeli že v uvodnih 20 minutah. Na žalost ne gre vedno tako, kot bi si želel, da mi ne bi bilo treba pobrati nobene žoge iz svoje mreže. Vesel sem, da smo se nato pobrali in obrnili izid. Pomembne so tri točke in upam, da bomo tako nadaljevali."

Oblak je zasedel četrto mesto v Uefinem izboru za najboljšega vratarja sezone 2018/19, tudi v izboru Fife ga ni med najboljšimi tremi. "Nisem razočaran zaradi tega, zakaj bi bil? Mislim, da so ti izbori povezani z lovorikami ekip, ali si nekaj osvojil v prejšnji sezoni. Mi na žalost nismo nič, tako da upam, da bo v tej sezoni boljše."

Vse druge vratarje pa 26-letnik prekaša na lestvici Transfermarkta. "Tehta" namreč kar 100 milijonov evrov. Za njim so Marc-Andre ter Stegen (Barcelona; 90 milijonov), Alisson (Liverpool; 80), Ederson (Manchester City; 70) ... Vratar poljske reprezentance in Juventusa Wojciech Szczesny kotira pri 35 milijonih evrov, Samir Handanović pri šestih.