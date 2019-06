Janet Jackson, ki bo naslednji teden nastopila na festivalu Glastonbury, obtožb o spolnih zlorabah, ki so doletele njenega brata, ni želela komentirati. Foto: AP

Deset let po smrti Michaela Jacksona se njegova družina spopada z dolgo senco, ki pada na dediščino kralja popa. HBO je namreč pred meseci predvajal dokumentarec o domnevni spolni zlorabi otrok Leaving Neverland, v katerem 36-letni Wade Robson in 40-letni James Safechuck spregovorita, kaj sta kot otroka v zgodnji devetdesetih doživela na ranču Neverland.

Obtožbe na računa Michaela Jacksona niso nove, vendar pa je dokumentarec močno škodoval Jacksonovi dediščini, njegova družina pa se že vse od predvajanja filma trudi oprati njegovo ime.

Zvezdnik, ki je umrl junija 2009, je v času življenja vse obtožbe vztrajno zanikal. Foto: Reuters

Janet: Njegova dediščina bo živela naprej

Prvič po predvajanju dokumentarca je spregovorila Michaelova sestra Janet, ki obtožb na računa brata ni želela komentirati, je pa prepričana, da nič ne more preprečiti, da bratova zapuščina ne bo živela naprej. "Njegova dediščina se bo nadaljevala. Všeč mi je, ko vidim otroke, ki ga posnemajo, veseli me, da odrasli še vedno poslušajo njegovo glasbo," je po poročanju The Guardiana povedala v intervjuju za revijo Sunday Times. "To vam pove, kako velik vpliv v glasbenem svetu ima naša družina. Nočem zveneti arogantno, gre za božji dar in zanj sem neverjetno hvaležna," je dodala Janet, ki je do zdaj prodala na milijone plošč, in postala ena najuspešnejših ženskih izvajalk vseh časov.

Izpostavila je, da je patriarh družine Joseph Jackson vztrajal, da imajo vsi otroci zaradi svojega talenta glasbene kariere. "Ko starši nekaj prepoznajo v otrocih, je prav, da jih vodijo v to smer. To je še posebej pomembno za otroke, ki odraščajo v nezavidljivih okoljih. Glasba je bila način, da nas zadrži stran od ulic. Moj oče je v tem videl izhod za nas."

Z Michaelom posnela pesem Scream

53-letnica v bran bratu sicer ni stopila prvič. Leta 1995 sta skupaj posnela pesem Scream, namenjeno tabloidom, ki so leta 1993 poročali o obtožbah na račun Jacksona.

Leta 1993 so ga zlorabe njihovega sina namreč obtožili starši 13-letnega Jordana Chandlerja. Krivdo je pevec kategorično zanikal, a se nato zunaj sodišča z družino pogodil za 23 milijonov dolarjev. Leta 2005 se je moral Jackson pred sodiščem braniti obtožbe, da je zlorabil prav tako 13-letnega Gavina Arviza; sodišče je odločilo, da je nedolžen. Po Jacksonovi nenadni smrti leta 2009 sta svoji tožbi v letih 2013 in 2014 vložila še Robson in Safechuck. Oba trdita, da ju je pevec zlorabljal na začetku devetdesetih, ko sta bila še otroka. Sodišče njunih primerov ni obravnavalo, češ da je minilo predolgo od domnevnega zločina.