Janica in njen brat Ivica sta postavila Hrvaško na smučarski zemljevid. Foto: EPA

Iz hrvaške vlade so sporočili, da se je funkciji odpovedala iz osebnih razlogov, mediji pa pišejo, da je odločitev 37-letnice pričakovana, saj je že večkrat povedala, da se želi zdaj popolnoma posvetiti družini.

Letos je namreč na novega leta dan postala mama, rodila je sinčka Oskarja. Od takrat se je popolnoma umaknila iz javnosti, prvi selfie s sinom je objavila mesec dni pozneje, pa še takrat je bila vidna samo njegova glavica, kako zavita kuka izpod njene zimske jakne.

Foto: EPA

Zasebno življenje skriva že od nekdaj

Novinarji še vedno niso uspeli ugotoviti niti, kdo je dečkov oče. Nekdanja smučarka je svoje zasebno življenje sicer že od nekdaj skrivala, a so jo lani fotografi ujeli v družbi 35-letnega Zvonimira Barišića, kar je sprožilo ugibanja, da je on otrokov oče, Jutarnji list pa je poročal, da naj bi šlo za varnostnika iz Petrinje, ki je od nje starejši šest let.

Pred tem je bila štiri leta v razmerju s potapljačem Borisom Ivančićem, kmalu po koncu zveze pa se je zapletla s Švicarjem Danielom Haimerlom iz Mednarodne smučarske zveze FIS, s katerim je bila v zvezi leto in pol.

Sprva ni načrtovala, da bo zapustila položaj v vladi, govorila je le o tem, da mora malo izpreči. Nazadnje pa je ocenila, da ne bi dobro opravljala dveh tako zahtevnih nalog kot sta skrb za dojenčka in mesto državne sekretarke.

Leta 2007 postavila smuči v kot

Po končani smučarski karieri, v kateri je osvojila štiri zlate in dve srebrni olimpijski kolajni, pet naslovov svetovne prvakinje in trikrat skupni seštevek svetovnega pokala, se je zaposlila na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, bila pomočnica minista Predraga Šustarja,

v vlogi državne sekretarke pa je novoustanovljeni osrednji urad za šport na Hrvaškem vodila od leta 2016.

V vseh treh letih na tem položaju nikoli ni izstopala z nobeno odmevno izjavo ali potezo, še dodajajo hrvaški mediji.