Jürgen Klopp pri Liverpoolu zasluži po deset milijonov funtov (11,3 milijona evrov) na leto. Foto: Reuters

Nemec je za britanski BBC potrdil, da je postal del dobrodelne organizacije Common Goal oziroma Skupen cilj. Klopp je na podelitvi nagrad najboljšim po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Milanu dejal, da je ponosen in vesel, da lahko objavi svoje članstvo v omenjeni organizaciji: "Res sem ponosen in vesel, da sem od danes naprej član družine Common Goal. Kar nekaj ljudi pozna to dobrodelno organizacijo, če je še ne, poglejte. Gre za super stvar."

Organizacijo je leta 2017 ustanovil nogometaš Manchester Uniteda Juan Mata, njen namen pa je, da "pomagajo ustvarjati spremembe v družbi in prispevati k izboljšanju življenja".

Člani organizacije so tudi Megan Rapinoe, ki je sinoči prejela nagrado za najboljšo nogometašico leta, pa nogometaši Kasper Schmeichel, Mats Hummels, Giorgio Chiellini ...

Klopp je sicer na Fifini podelitvi nagrad najboljšim posameznikom pretekle sezone premagal Mauricia Pochettina in Pepa Guardiolo. Po razglasitvi je Klopp v svojem slogu dejal: "Nihče pred dvajsetimi, desetimi, petimi, štirimi leti ni pričakoval, da bi lahko stal tukaj. V čast mi je biti trener tako neverjetni skupini igralcev. Kot trener si lahko zgolj tako dober, kot je dobro tvoje moštvo. To je individualna nagrada, ki je ne razumem najbolj, saj sem tukaj zaradi veliko ljudi."