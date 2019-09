Predsednik Fife Gianni Infantino je predal nagrado Messiju. Foto: Reuters

32-letni Argentinec je Ligo prvakov končal kot najboljši strelec, z Barcelono je osvojil špansko prvenstvo, bil je tudi najboljši strelec Evrope, z Argentino pa tretji na Copi Americi.



Kandidata za ugledno nagrado sta bila tudi nizozemski branilec Liverpoola Virgil van Dijk in portugalski napadalec Juventusa Cristiano Ronaldo.

Jürgen Klopp je pričakovano postal trener leta. Foto: Reuters

Po mnenju mnogih je bil prvi favorit za nagrado za najboljšega nogometaša van Dijk, ki je bil najboljši že v izboru Uefe avgusta v Monte Carlu. Z Liverpoolom je osvojil Ligo prvakov, z Nizozemsko je igral v finalu Lige narodov ter se uveljavil kot eden najboljših branilcev na svetu.

Portugalec je z reprezentanco v finalu Lige narodov premagal prav Nizozemsko, z Juventusom pa je bil prvak Italije. Argentinec je Ligo prvakov končal kot najboljši strelec, z Barcelono je osvojil špansko prvenstvo, bil je tudi najboljši strelec v evropskih ligah, z Argentino pa tretji na južnoameriškem prvenstvu.

Klopp izbran za trenerja leta

V svetovno znani operni hiši La Scala v Milanu so podelili tudi nagrade najboljšim trenerjem. V moški konkurenci jo je dobil strateg Liverpoola Jürgen Klopp, nominirana sta bila tudi Mauricio Pochettino in Pep Guardiola.

Klopp je poskrbel za kar nekaj muzanja pred razglasitvijo letošnjih prejemnikov laskavih priznanj s šaljivo izjavo: "Če ne bom zmagal nocoj, ne bom umrl žalosten, upam, da čez 40 ali 50 let."

Po razglasitvi pa je v svojem slogu dejal: "Nihče pred dvajsetimi, deseti, petimi, štirimi leti ni pričakoval, da bi lahko stal tukaj. V čast mi je biti trener tako neverjetni skupini igralcev. Kot trener si lahko zgolj tako dober, kot je dobro tvoje moštvo. To je individualna nagrada, ki je ne razumem najbolj, saj sem tukaj zaradi veliko ljudi."



V ženskem nogometu je priznanje prejela ameriška selektorka Jill Ellis, nominirana sta bila še Phil Neville ter Sarina Wiegman. Nagrado je podelil Jose Mourinho.

Za najboljšega vratarja je bil izbran Alisson Becker, ki je prav tako osvojil naslov evropskega prvaka z Liverpoolom.

Najstnik Zsori presenetljivi prejemnik nagrade za najlepši gol leta

Madžarski najstnik Daniel Zsori je presenetljivi prejemnik nagrade za najlepši gol leta, poimenovane po slovitemu madžarskemu napadalcu Ferencu Puskasu. 18-letni v Romuniji rojeni Zsori je na derbiju med Debrecenom in Ferencvarošem v 81. minuti vpisal prvi nastop v profesionalni karieri, zgolj dvanajst minut kasneje pa poskrbel za evforijo na stadionu, ko je s škarjicami premagal gostujočega vratarja in svoji takratni ekipi iz Debrecena priboril tri točke.

Nagrado za fair play sta prejela moštvo Leeds United in trener Marcelo Bielsa, ki je svojim varovancem na tekmi proti Aston Villi naročil, naj prejmejo zadetek in tako izničijo prednost, do katere naj bi prišli na nedopusten oziroma nečasten način.



Silvia Grecco je poskrbela za najlepšo navijaško zgodbo leta ter osvojila posebno Fifino priznanje, namenjeno nogometnim navijačem. Brazilka slepega sina vodi na prav vsako tekmo njegovega priljubljenega kluba Palmeiras in mu simultano opisuje dogajanje na igrišču.



Idealna enajaterica po izboru Fife: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo, Matthijs de Ligt; Frankie de Jong, Luka Modrić, Eden Hazard; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard.