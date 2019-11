Smollett je zaradi afere izgubil vlogo v seriji Empire. Foto: Reuters

37-letni nekdanji član serije Empire v tožbi trdi, da je bil zaradi ravnanja oblasti "osramočen in v izjemno velikem stresu". "Mesto, policija in drugi organi so mi povzročili veliko poslovno škodo, škodovali so tudi mojemu ugledu, mi povzročili duševne bolečine, ponižanje." Mesto je vse obtožbe zavrnilo.

Spomnimo, igralec se je januarja znašel v rumenih medijih, ko je zatrdil, da sta ga napadla neimenovana podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa. Po igralčevih trditvah naj bi imela napadalca na glavi rdeči kapi s Trumpovim geslom "Naredite Ameriko spet veliko" (Make America Great Again). Belopolta moža naj bi ga zmerjala zaradi njegove homoseksualnosti in barve kože, polila z belilom za perilo, nato pa mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje. S to zanko je potem domnevno napadeni odšel v svoje stanovanje.

Zahtevajo plačilo 130.000 dolarjev

A zgodba se je kmalu začela zapletati, saj so pristojne službe ugotovile, da si je igralec dogodek preprosto izmislil. Tožilstvo je sicer aprila zaradi domnevnega laganja policiji in lažne prijave opustilo obtožbe proti njemu, a je mesto Chicago proti Smollettu vložilo tožbo, v kateri od igralca zahteva povrnitev stroškov, ki so nastali med preiskavo domnevnega napada na zdaj že nekdanjega igralca v seriji Empire.

Tožba je igralca doletela dva tedna po tem, ko je tožilstvo odstopilo od vseh obtožb, sodnik pa je njegov primer zapečatil in izbrisal njegovo kriminalno kartoteko. Tožbo so proti igralcu vložiti tudi čikaški uradniki, ki so se ukvarjali s preiskavo njegovega primera. Za nadurno delo so od igralca že zahtevali 130.000 dolarjev, ker pa je igralec njihovo zahtevo zavrnil, razmišljajo o tožbi.