Kanye trenutno doživlja versko prebujenje. Foto: AP

Album je plod pevčevega verskega prebujenja, ki je po besedah njegove žene Kim Kardashian povsem spremenil njuno življenje. Koncert je sicer njegove oboževalce precej presenetil, saj so bile brezplačne vstopnice za dogodek na voljo šele v petek popoldne, le nekaj ur pred začetkom koncerta. Kljub temu so te že v nekaj trenutkih pošle in Kanye je zvečer približno 2.000 vnetim oboževalcem predstavil nekaj skladb z novega albuma. Na dogodku so bili prenosni telefoni in druge snemalne naprave sicer strogo prepovedani, zato bo treba na posnetke novih skladb verjetno počakati do uradnega izida albuma, predvidoma prihodnji teden.

Jezus je odgovor

Pevec in raper si je Detroit za kraj promocije svojega novega albuma izbral zaradi bogate kulture gospelovske glasbe. Na dogodku so prisotni lahko, poleg Westovih samostojnih skladb, kot je Use this gospel for protection, slišali tudi pesem Hands off, ki je plod sodelovanja z legendo detroitskega gospela Fredom Hammondom.

Prvotni načrt izida je sicer predvideval, da bodo album predstavili ravno na dogodkih v Detroitu ta teden. Pred petkovim koncertom je West namreč v nedeljo daroval mašo, ki se je v drugi polovici prelevila v koncert. Kot so povedali udeleženci obeh dogodkov, album sicer ni običajna gospelovska glasba, ampak ob verski vsebini ohranja značilen Kanyejev zvok.