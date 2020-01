Na silvestrski večer je objavila tvit brez besedila, zgolj s ključnimi besedami srečno novo leto, 2020 in novega leta dan, ki pa je vseboval tudi video. Ta se začne z odštevanjem skupaj z njenim dolgoletnim partnerjem Randyjem Bickom. "5, 4, 3, 2, 1 – srečno novo leto ... in presenečenje ... poročila se bova!" zavpijeta oba. "Nocoj, po polnoči," pove Griffinova. "Rekla je da," doda Bick.

Pozneje je svojim sledilcem ponudila še vpogled v dejanski obred. Trajal je 14 minut, bil je kar v domači dnevni sobi, matičarka pa je bila nihče drug kot Lily Tomlin, ki se je proslavila z vlogami v filmih, kot sta Nashville (1975) in Babica (2015), nastopi v vrsti televizijskih serij, od Laugh-In, Zahodno krilo do Grace and Frankie, dobila pa je tudi emmyja za življenjsko delo.

"Kar je bilo sprva mišljeno kot afera za eno noč, je zraslo in se razvilo v nekaj z veliko večjim pomenom. Ostala sta skupaj. Potem pa več nista mogla drug brez drugega," v 75-sekundnem posnetku bere 80-letna igralka.

Pozneje je Griffinova razkrila še, da je njena poročna obleka ista biserna obleka, kot jo je nosila na prvem zmenku z Bickom leta 2011.

Foto: Twitter

Madež na karieri

Z emmyjem nagrajena komičarka, ki se je ljubitelji televizijskih serij spomnijo po vlogi v Nenadoma Suzan, si je leta 2017 privoščila šalo na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki jo je stala službo na CNN-u. 56-letnica je objavila fotografijo, na kateri po zgledu islamskih skrajnežev v roki za lase drži okrvavljeno odsekano glavo v podobi predsednika Trumpa.

Njeno dejanje ni naletelo zgolj na neodobravanje v vrstah Trumpovih podpornikov, ampak ga je obsodila tudi širša javnost in pozvala k njenemu bojkotu. Sodelovanju z njo se je odrekla večina pokroviteljev, odpovedali pa so tudi njene stand up nastope v ZDA. Ker ni mogla nastopati doma, je odšla na turnejo v tujino in nastopila v 15 državah, ker pa jo je pod drobnogled vzela tudi ameriška tajna služba, so jo pridržali v vsakem letališču.