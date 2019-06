Donald je pozorno (?) poslušal govor Kim Kardashian West. Foto: AP

"Vsi si želimo, da je naša skupnost varna in da se nam ponuja čim več priložnosti. Podpora, ki jo dajemo sodržavljanom, bo povečala našo varnost," je 38-letna zvezdnica resničnostne serije V koraku s Kardashianovimi dejala pred zbranimi novinarji. S tem je najavila začetek delovanja programa, ki bo nekdanjim kaznjencem omogočal lažji prihod na razgovore za službo, delo in druge opravke, piše Guardian.

Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da je "Kimin oboževalec" in dodal: "Dozdeva se mi, da je precej priljubljena." Sama pa je, kot ji to pritiče, milijonom sledilcev na družbenih omrežjih v živo predvajala, kako je v četrtek popoldne prišla na sestanek v Belo hišo. V posnetku je dejala, da je "počaščena, da je del programa, s katerim želita administracija predsednika Trumpa in zasebni sektor dati drugo priložnost moškim in ženskam, ki so svojo kazen oddelali".

V družbi 'prve hčerke ZDA' Ivanke Trump. Foto: AP

Kim Kardashian West je že večkrat gostovala v Beli hiši, kjer je razpravljala o reformi kazenskega zakonika, uspešno je tudi lobirala, da je Trump oprostil Alice Marie Johnson, ki je bila obsojena na zaporno kazen brez možnosti oprostitve zaradi prekupčevanja z mamili.

Aprila je razkrila tudi, da želi iti po stopinjah svojega očeta Roberta in postati odvetnica.

"Kazensko pravo obvladam še v spanju. Zelo lahko je. Bolj me muči branje, ker vzame toliko časa. Celoten koncept pa razumem v dveh sekundah." S temi besedami je takrat dejala, da se je "vrgla" v študij prava in da načrtuje, da bo izpite opravljala leta 2022. Prejšnje poletje se je dogovorila z neko odvetniško firmo iz San Francisca za štiriletno pripravništvo, ki ga želi končati s pravosodnim izpitom.