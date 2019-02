Lindsey je s P. K.-jem zelo srečna, pravi. Foto: AP

34-letna Američanka, ki je svojo bogato kariero sklenila z bronom v smuku, se je v New Yorku ustavila v oddaji Today in na NBC-jevem jutranjem programu, kjer je razkrila, da s fantom, 29-letnim igralcem hokeja P. K. Subbanom, govorita o otrocih.

"34 sem stara – razmišljava o otrocih. Morava narediti načrt," je povedala zdaj že nekdanja smučarka, ki je v svetovnem pokalu nanizala neverjetnih 82 zmag, ni pa dosegla rekorda Ingemarja Stenmarka.

"Komaj čakam, da bom šla nekega dne lahko smučat s svojimi otroki," je povedala Vonnova, ki je ob tem dodala, da jo je njeno telo sicer na koncu izdalo, da pa bo njena strast do smučanja vedno ostala.

V zvezi manj kot leto dni

Vonnova in Subban sta svojo romanco začela aprila lani. Oktobra je za revijo Us Weekly povedala, da sta "zelo srečna" in "zelo zaljubljena", ob tem pa kot skupno vez poudarila šport.

"Slavi mojo kariero prav toliko, kot jo sama. In ker je sam tako dober športnik, mi to pomeni veliko."

Subban, po rodu Kanadčan, je svojih prvih sedem sezon v Ligi NHL igral za ekipo Montreala, preden so ga leta 2016 prodali ekipi Predatorjev iz Nashvilla.

Vonnovo mika Hollywood. Foto: AP

"Podpirala ga bom v njegovi hokejski karieri, kolikor se le da. Veliko tekem ima! Težko jim sledim, ampak krasen fant je, zelo sem srečna, da ga imam v svojem življenju," je povedala Vonnova.

Svetlolaska, ki je bila med letoma 2007 in 2012 poročena s smučarskim kolegom Thomasom Vonnom, je bila pred Subbanom leto dni v zvezi s trenerjem v Ligi NFL Kenanom Smithom, med letoma 2013 in 2015 pa je bila v zvezi z zvezdnikom golfa Tigerjem Woodsom.

The Rock jo uči igre

V intervjuju za NBC je Američanka priznala, da je zanjo zelo čustveno prilagajanje na upokojitev.

"To sem počela 20 let, tako da je zelo čudno zbujati se in nenadoma tega ne več imeti. Sploh se še nisem prilagodila. V bistvu že počasi izgubljam pamet, pa je bil šele en teden."

Ima pa Vonnova kar nekaj načrtov za prihodnost – tako na poslovnem področju kot na področju šovbiznisa.

Načrtuje svojo lastno kozmetično linijo, mika pa jo tudi igralski svet. Pri tem ji pomaga njen prijatelj in mentor, igralec Dwayne Johnson – The Rock.

"Redko spoznaš koga, ki tako trdo dela kot on," je povedala o Rocku. "Res imam srečo, da me je vzel pod svoje okrilje ... učim se še. In želim se naučiti čim več. Morda je igralstvo nekaj, kar lahko počnem, morda ne. Bi pa rada dobila vse informacije – in kdo je za to boljši kot The Rock?"