42.000 anketirancev so spraševali o osebah, ki jih najbolj občudujejo. V ZDA so najbolj občudovane ženske nekdanja prva dama Michelle Obama, ustavna sodnica Ruth Bader Ginsburg, Melania Trump, voditeljica pogovorne oddaje Ellen DeGeneres in kraljica Združenega kraljestva Elizabeta II. Med moškimi je najbolj priljubljen nekdanji predsednik Barack Obama, sledijo pa mu trenutni predsednik Donald Trump, igralec Clint Eastwood, milijarder Bill Gates in Dwayne Johnson.

Med vsemi vprašanimi v 41 državah so med moškimi najbolj občudovani Bill Gates, Barack Obama in Jackie Chan, med ženskami pa Michelle Obama, Oprah Winfrey in Angelina Jolie. Ameriška prva dama je na svetovni lestvici na 19. mestu njen soprog pa na 14. mestu. Ugled Melanie zadnje mesece, kljub očitkom nekaterih, da v sklopu svojih obveznosti kot prva dama ZDA ne stori dovolj, raste.

Seznam najbolj občudovanih žensk obvladujejo predvsem ženske iz sveta zabave in kulture, medtem ko je večina moških predstavnikov na seznamu iz gospodarstva in politike. Zanimivo je, da se seznam od lani ni bistveno spremenil, sploh v moški konkurenci.