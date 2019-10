Lori Loughlin in njen mož Mossimo Giannulli zavračata krivdo v povezavi s podkupovanjem zaposlenih na fakultetah. Foto: Reuters

Kot je znano, so na začetku leta v obsežni kriminalistični preiskavi razkrinkali dobro razvejano in organizirano mrežo, ki je premožnim s podkupovanjem univerzitetnega osebja omogočala vpise na želene fakultete. Med preiskovanimi je bilo več kot 50 bogatih in vplivnih ljudi, proti 35 staršem so vložili obtožnice, med njimi tudi proti dvema igralkama: zvezdnici serije Razočarane gospodinje Felicity Huffman, ki je krivdo že priznala in trenutno prestaja 14-dnevno zaporno kazen, čaka pa jo še 250 ur družbenokoristnega dela, in Lori Loughlin, ki se je gledalci najbolj spomnijo po vlogi v seriji Polna hiša.

Nekateri med obtoženimi so – kot Huffmanova – krivdo zaradi podkupovanja in/ali pranja denarja priznali, proti ostalim 11 (med njimi tudi Loughlinova in njen mož, modni oblikovalec Mossimo Giannulli) pa je tožilstvo vložilo nove obtožnice, ki jih je v torek potrdilo tudi sodišče oz. velika porota. Gre za kazniva dejanja, povezana s podkupovanjem državnih institucij, ki prejemajo vsaj 10.000 ameriških dolarjev zveznih sredstev na leto, poroča AP.

Dodatne obtožnice, višja zagrožena kazen

Po pisanju CNN-a torej ne gre za nova kazniva dejanja, gre le za nove obtožnice za ista kazniva dejanja, ki pa lahko bistveno povečajo zagroženo (zaporno) kazen. Samo za omenjeno kaznivo dejanje podkupovanja institucije, ki prejema zvezna sredstva, oziroma za (posredno) zlorabo zveznih sredstev, je namreč zagrožena kazen pet let zapora in globa do 250.000 dolarjev. Loughlinovi in njenemu možu tako zdaj grozi že 45 let za zapahi.

Gre torej za obliko pritiska na obtožene, da kazniva dejanja priznajo, še piše CNN. In očitno gre za uspešno taktiko, saj so, kot poroča AP, štirje od 15, proti katerim je bila obtožnica vložena, tik pred odločitvijo sodišča, da obtožnico potrdi, krivdo priznali. Kazen jim bo izrečena prihodnje leto. Okrožni državni tožilec Andrew Lelling, ki vodi primer, sicer očitke o pritiskih na obtožene zavrača: "Obtožbe izvirajo iz še vedno trajajoče preiskave." Ob tem je poudaril, da želi tožilstvo "zagotoviti, da bodo obtoženi odgovarjali za vsa kazniva dejanja".

Pol milijona za "nadarjeni veslačici"

Loughlinovi in njenemu možu tožilstvo, kot je znano, očita, da sta glavnemu organizatorju mreže Williamu Singerju plačala pol milijona dolarjev, da je njuni hčerki spravil na univerzo v Južni Kaliforniji, kar naj bi dosegel s podkupovanjem in pretvezo, da sta dekleti nadarjeni veslačici (čeprav nista bili nikoli aktivni v omenjenem športu). Zakonca sta nato 500.000 dolarjev podkupnine prikazala kot donacijo univerzi in jo uveljavljala kot davčno olajšavo.

Z Univerze Južna Kalifornija so medtem za AP pojasnili, da dekleti "trenutno nista vpisani" na njihovo univerzo, več o njunem študentskem statusu pa niso mogli povedati zaradi varovanja pravice do zasebnosti.

Do zdaj je bilo v povezavi z afero obsojenih 10 izmed na začetku 35 obtoženih staršev. Vsi omenjeni so krivdo priznali, njihova dosojena kazen pa se giblje med 14 dnevi zapora (kolikor jih je dobila Huffmanova) in petimi meseci. Poleg tega so jim bile dosojene še denarne kazni in kazen v obliki družbenokoristnega dela.