Hendricksova trenutno pripravlja več filmskih vlog, ki pa so za zdaj še skrivnost. Foto: EPA

Igralca sta se spoznala prek igralkinega prijatelja in soigralca Vincenta Kartheiserja pred 12 leti. Poročila sta se leta 2009 na preprosti, a čudoviti poroki, ki so jo njuni prijatelji opisali kot “popolno prispodobo za njuni osebnosti”.

Nekdanja zvezdnika Oglaševalcev Christina Hendricks in John Slattery v seriji Romanoffs. Foto: IMDb

Ločitev očitno poteka v prijateljskem duhu, saj je par novico oboževalcem sporočil v skupni objavi na Instagramu. “Pred dvanajstimi leti sva se zaljubila in postala partnerja. Združila sva svoji izjemni družini, se neštetokrat smejala, spoznala čudovite prijatelje in dobila mnoge neverjetne življenjske priložnosti,” sta svoje skupno življenje opisala v objavi.

“Danes delava nove skupne korake, a tokrat po ločenih poteh. Vedno bova hvaležna za ljubezen, ki sva jo delila, in vedno bova sodelovala v skrbi za svoja psa,” sta še zapisala in s tem pomirila skrbi oboževalcev, ki so prek objav na družbenih omrežjih vzljubili njuna hišna ljubljenčka. V objavi sta vse svoje sledilce prosila, naj jima dajo v času ločitve malo več prostora, da se na novo odkrijeta.

Hendricksova je zaslovela kot karizmatična Joan Hollaway v seriji o oglaševalski agenciji iz 60. let, Oglaševalci. Za svojo vlogo v njej je bila tudi večkrat nominirana za nagrado Emmy, a je ni nikoli prejela. Po koncu serije leta 2015 je svojo televizijsko kariero nadaljevala v serijah The Romanoffs in Good girls in kot glas glavne zlobnice v animiranem filmu Svet Igrač 4, Gabby Gabby.