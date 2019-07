Heather Mills je pravico poiskala na sodišču. Foto: Reuters

Heather Mills, nekdanja žena pevca Paula McCartneyja, je skupaj s svojo sestro in še 89 sotožniki dosegla poravnavo z družbo News Group Newspapers, ki je v lasti medijskega mogotca Ruperta Murdocha.

Izborili so si javno opravičilo na višjem sodišču v Londonu, na njihove bančne račune pa bo kapnil tudi zajeten kupček denarja, katerega višine pa javnosti ni želel razkriti nihče izmed vpletenih. Po navedbah britanskih medijev pa gre za najvišjo poravnavo pri medijskem blatenju v zgodovini države.

Več tisoč žrtev vdorov

V Veliki Britaniji je leta 2007 izbruhnil velik škandal, ko je javnost izvedela, da so novinarji tednika News of the World prisluškovali številnim ljudem, da bi prišli do ekskluzivnih zgodb.

Med drugim so vdrli v telefonske odzivnike žrtev terorističnih napadov na London 7. julija 2005 in družin britanskih vojakov, ki so umrli v Iraku in Afganistanu, in v telefonski odzivnik mladoletne žrtve umora. Policija je identificirala približno 4.000 mogočih žrtev prisluškovanja, pri časopisu so prestrezali telefonska sporočila kraljeve družine, zvezdnikov, politikov in drugih javnih osebnosti.

Ločitev nekdanjega člana zasedbe The Beatles Paula McCartneyja in Heather Mills je še vedno ena najdražjih zvezdniških ločitev vseh časov. Glasbenik je moral Millsovi plačati skoraj 50 milijonov dolarjev, nato pa poroko označil za svojo največjo napako desetletja. Foto: AP

Med žrtvami sta bili tudi sestri Mills. "Vdori so zelo škodovali mojemu zasebnemu življenju in moji družini, prav tako pa so vplivali na moje delovanje v dobrodelnih organizacijah," je na sodišču povedala 51-letna Heather. Pojasnila je, da so se paparaci več let pojavljali na nepričakovanih lokacijah in v javnost so curljale informacije iz zasebnega življenja, kar je povzročilo veliko nezaupanja in dvom o najbližjih prijateljih in družinskih članih med iskanjem "izdajalca", ki bi predstavljal "neimenovani vir" za omenjeni časopis.

Nečastno slovo

Predstavnik News Group Newspapersa je dejal, da družba prevzema vso odgovornost in se zaveda, da se kaj takega nikoli ne bi smelo zgoditi in da niso imeli nobene pravice vdirati v zasebnost.

Tabloid News of the World, ki je bil z 2,8-milijonsko naklado najbolj prodajan časopis v Veliki Britaniji, je sicer zaradi tega škandala leta 2011 po 168 letih nehal izhajati.