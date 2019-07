Foto: AP

Mobilna aplikacija FaceApp je priljubljena predvsem zaradi funkcije, ki naložene fotografije uporabnikov postara, s pomočjo umetne inteligence pa lahko aplikacija obraze tudi pomladi, spreminja slog in barvo pričeske ter moške spremeni v ženske in obratno.

Kljub številnim opozorilom, da aplikacija, ki jo je razvilo rusko podjetje Wireless Lab, pomeni grožnjo za zasebnost uporabnikov, si jo je na svoje mobilne naprave preneslo že več deset milijonov uporabnikov. Med njimi so tudi številni filmski, glasbeni in športni zvezdniki, ki so svoje postarane fotografije delili na družbenih omrežjih.

Prvi zvezdnik Lige NBA LeBron James je svojo postarano podobo objavil na družbenem omrežju Instagram in pod fotografijo zapisal, da si zasluži počitek.

Svojo starejšo verzijo sta objavila tudi LeBronova košarkarski kolega Dwyane Wade, s katerim sta osvojila dva naslova prvakov Lige NBA, in trikratni prvak Steph Curry.

Z aplikacijo FaceApp spremenjeno fotografijo je objavil tudi slavni francoski DJ David Guetta, ki je v "sporočilu iz leta 2040" zapisal, da je na Ibizi DJ že 60 let in da v tem še vedno uživa.

Iz "prihodnosti", natančneje s snemanja 50. sezone Master Chefa, se je javil zvezdniški kuhar Gordon Ramsey.

Ameriški raper in igralec Ludacris se je s pomočjo aplikacije FaceApp postaral v družbi Tyresa Gibsona, s katerim sestavljata del zvezdniške zasedbe filmske franšize Hitri in drzni. "Hitri in drzni 50. In še vedno se nismo ustavili na bencinski črpalki. Ali da bi kupili plenice," se je ob fotografiji pošalil Ludacris.

"Ko odpotuješ v leto 3000," so pod fotografijo z osivelimi in postaranimi verzijami zapisali The Jonas Brothers.

Trendu postaranih obrazov se je pridružil tudi britanski pevec Sam Smith. "Dedek ali babica. Kar oboje," je ob objavi zapisal 27-letnik.

Postaranim obrazom so se pridružili še številni drugi zvezdniki, kot so igralec Kevin Hart, glasbenik Drake in DJ Diplo.