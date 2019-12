"Želimo vam zelo vesel božič in srečno novo leto. Od naše družine vaši," piše na voščilnici vojvode in vojvodinje Suseških, s katere zre zvedavi pogled sedem mesecev starega Archieja naravnost v fotografski objektiv, z nasmejanima staršema v ozadju.

Lani sta mladoporočenca pošiljala sploh prvo skupno božično voščilnico s fotografijo s poročnega sprejema, kako zreta v večerni ognjemet.

Že pred voščilnico Meghan in Harryja je v javnost pricurljala božična voščilnica Kate Middleton in princa Williama z njunimi tremi otroki, šestletnim princem Georgeem, štiriletno princeso Charlotte in leto dni starim princem Louisom.

Za praznike v Kanadi

Meghan, princ Harry in njun sin sicer letošnje božične praznike preživljajo v Kanadi.

Da praznikov letos ne bodo preživeli z drugimi člani kraljeve družine, ampak z materjo vojvodinje Suseške Dorio Ragland, so iz palače sporočili že novembra. Dodali so, da je to v skladu z ravnanjem drugih članov kraljeve družine v preteklosti.

Medtem se je britanska kraljica Elizabeta že v petek odpravila na kraljevo posestvo v Sandringhamu, kjer kraljeva družina tradicionalno preživi božične praznike.

Njenega moža, princa Filipa, ki je bil od petka v bolnišnici, so medtem iz nje ravno na božični večer iz nje odpustili. 98-letniku so zdravili že prej obstoječe zdravstveno stanje, so sporočili iz Buckinghamske palače.