Strogi kriteriji ali definicija o tem, kdo je ožji član kraljeve družine ne obstajajo, zato je nanjo po mnenju mnogih "prilepjen" preširok krog ljudi. Foto: Reuters

Princ Andrew se je zaradi nekdanjega prijateljevanja s kontroverznim ameriškim milijarderjem in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom ter obtožb o tem, da naj bi tudi sam večkrat imel spolne odnose z eno od Epsteinovih spolnih suženj, umaknil v ozadje in sporočil, da ne bo več opravljal javnih dolžnosti.

V luči škandala naj bi princ Charles ponovno izrazil namero o krčenju števila aktivnih članov britanske kraljeve družine. Namera je toliko bolj relevantna zato, ker se pojavljajo predvidevanja, da bi lahko Charles Elaizabeto II. na prestolu nadomestil leta 2021. Prejšnji teden se je Charles na posestvu Sandringham sestal s svojim očetom princem Filipom, tema pogovora pa naj bi bila po neuradnih podatkih ravno proces postopnega umika kraljice.

Princ Charles je sicer prvi v vrsti za zasedbo britanskega kraljevega prestola, ki ga od leta 1953 zaseda Elizabeta II. Po pisanju britanskih medijev kraljica leta 2021 načrtuje še posebej veliko praznovanje svojega 95. rojstnega dne, kar je vzbudilo ugibanja o tem, da se bi lahko monarhinja na slavju naznanila umik s prestola.

Na družino prilepljenih preveč ljudi

Princ Andrew se je zapletel v škandal, zaradi katerega se bo odpovedal opravljanju javnih dolžnosti. Foto: Reuters

Da je članov kraljeve družine preveč meni tudi voditelj britanskih laburistov Jeremy Corbyn. "Mislim, da bi javnost kot celota želela takšne spremembe in razprava okoli dejanj princa Andrewa je to tematiko ponovno potisnila v ospredeje," je o zmanjšanju števila aktivnih članov britanske kraljeve družine v intervjuju za Sky News povedal Corbyn. Na direktno vprašanje o tem, ali je po njegovem mnenju kraljeva družina prevelika, je Corbyn dejal: "Mislim, da je nanjo prilepljenih veliko ljudi."

Urednica medijskega portala Royal Central Brittani Barger je prepričana, da je škandal princa Andrewa okrepil Charlesova prizadevanja za okrnitev kraljeve družine. "Princ Andrew je odpisan. Mislim, da nikoli več ne bo prevzel opravljanja javnih dolžnosti, prav tako pa je s svojimi dejanji to onemogočil tudi svojima hčerama, princesi Eugenie in princesi Beatrice," je dejala v eni od izjav. "Mislim, da bo po tem, ko se zadeve razčistijo, kraljevo družino sestavljal princ Charles, njegovi otroci in vnuki," je napovedala Barger.

Princ zanika vsakršno krivdo

Po nekaterih ugibanjih bi lahko princ Charles britanski prestol zasedel po kraljičinem 95. rojstnim dnem. Foto: Reuters

Charles naj bi sicer od princa Andrewa zahteval, da ga obišče na posestvu Sandringham, kjer se bosta pogovorila o nadaljevanju njegove poti po škandalu. Prestolonaslednik si želi odkritega pogovora o bratovih povezavah z Epsteinom, ki je bil pred smrtjo v zaporu obtožen trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje.

Ena od Epsteinovih žrtev, Virginia Roberts, princa Andrewa obtožuje, da jo je trikrat prisilil v spolne odnose. Princ vse od začetka škandala zatrjuje, da ženske nikoli ni spoznal.

Krčenje kraljeve družine sicer ne bi bilo tako nenavadno. Oktobra letos so se za to potezo odločili na švedskem kraljevem dvoru, kjer je pet vnukov švedskega kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije izgubilo naziv njegovo/njeno visočanstvo in ne bodo več sodelovali pri uradnih dolžnostih. Vseh pet je sicer ostalo članov kraljeve družine, obdržali pa so tudi nazive princ in princesa, vendar le kot osebni naziv.