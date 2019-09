Stewart je vsa tri leta zdravljenja živel polno rockovsko življenje. Foto: EPA

Karizmatični glasbenik je med govorom priznal, da je za njegovo bolezen vedel le ozek družinski krog. Stewart je bitko z rakom začel leta 2016 in jo bíl tri leta. Kot je povedal, je edini razlog, da je bolezen premagal, zgodnja diagnoza. "Sploh se ne zavedate, koliko zdravstvenih preizkusov sem prestal," je še dodal. Poleg dobre zdravstvene oskrbe je vsem, ki trpijo za podobnimi boleznimi, priporočil obilo optimizma in dobre volje.

Rak prostate spada med najpogostejše in najnevarnejše oblike raka, ki prizadenejo moške. Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje, da bo v prihodnosti vsak šesti moški zbolel za to obliko raka. Prvi znaki bolezni so povezani predvsem s težavami z uriniranjem in mehurjem. Ključno pri zdravljenju bolezni je, da jo na zdravniškem pregledu zgodaj odkrijejo, zato je Stewart vse moške pozval, naj redno hodijo na preglede. "Fantje, pojdite k zdravniku!"

Trenutno v Združenem kraljestvu poteka tudi kampanja za ozaveščanje o nevarnosti raka prostate, v kateri sodelujejo znani igralci, ki so bolezen preživeli, kot so Stephen Fry, Bill Turnbull in Jim Broadbent.