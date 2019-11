Severina je zlomljena dejala, da je odločitev sodišče precedens. Foto: BoBo

Sodniki so v četrtek odločili, da bo otrok nadaljeval življenje z očetom. Sodba sicer še ni pravnomočna. Severina je nato zvečer v družbi moža Igorja Kojića pripeljala sina k Popoviću, ki ima hišo tudi v Zagrebu.

Pevka in Popović sta se razšla leta 2013, ko je imel Aleksandar leto dni. Ni se jima uspelo dogovoriti o skrbništvu in začela se je pravna bitka za otroka, ki ji še ni videti konca. Po ločitvi so sledili številni pravosodni zapleti in nekaj časa je otrok živel po teden dni pri očetu in materi. V zadnjem letu je do četrtkove odločitve sodišča veljala sodba iz leta 2014, da bo otrok živel z materjo, oče pa je lahko videval otroka enkrat tedensko in vsak drugi konec tedna.

Pri njej bo lahko prespal le enkrat na teden

Zagrebška sodnica pa je zdaj določila, da bo otrok živel na očetovem naslovu in da bo mati lahko videvala sina dvakrat tedensko v popoldanskih urah, natančneje vsak torek in četrtek od 15.00 do 20.00, ter vsako drugo soboto in nedeljo, natančneje od sobote od 10.00 do nedelje do 20.00. Plačevala bo tudi 1.200 kun (162 evrov) mesečne preživnine za otroka, kar je najnižji možen znesek za toliko starega otroka. V sodbi so prav tako določili, da bo Popović samostojno odločal o zdravju in izobraževanju otroka. Sprejeli so tudi začasni ukrep, ki ne prestavlja izvršbe sodbe zaradi pritožbe.

Pred poroko z Igorjem Kojićem se je pisala Vučković. Foto: Reuters

"Zlorabila status znane osebe"

Severinina odvetnica je že vložila pritožbo na zadnjo odločitev zagrebškega sodišča.

Neuradno naj bi sodišče presodilo, da je bila Kojićeva malomarna, ko je šlo za izobraževanje otroka. Med drugim naj bi v razlagi sodbe zapisali, da je mati "konfliktna oseba" ter da je zlorabila svoj status znane osebe in po nepotrebnem izpostavljala otroka. Kot dodajajo, je bilo za dodelitev skrbništva očetu ključno mnenje centra za socialno delo, čeprav so nekateri strokovnjaki zagovarjali dodelitev otroka materi.

Kojićeva je zaradi nepričakovane odločitve sodišča zlomljena. "To, kar je naredilo sodišče, je izjema. Šokirana sem, šokirana", je ponavljala Severina, ki se je med kratkim telefonskim pogovorom "dušila v solzah", je zapisal Jutarnji list.

Poudarili so, da je Popović po sodbi potrdil, da bo otrok nadaljeval življenje in izobraževanje v Zagrebu.