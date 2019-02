R. Kelly je še drugo noč zapored prenočil v priporu. Foto: Reuters

Dan po prostovoljni predaji policiji je svetovno znani glasbenik R. Kelly, ki ga obtožnica bremeni spolnih zlorab štirih žensk, prvič stopil pred chicaškega sodnika.

Sodnik je Kellyju ponudil možnost plačila varščine ‒ 250 tisoč dolarjev za posamezno žrtev, skupno torej milijon dolarjev. Ob tem je odredil, da mora R. Kelly predati svoj potni list, in mu prepovedal stike z domnevnimi žrtvami. Pevec se po sojenju ni odločil za plačilo, zato je noč preživel v priporu. Varščino sicer lahko plača danes.

Kelly se med zaslišanjem ni odzival. Z rokama, prekrižanima za hrbtom, in brez izraza na obrazu je strmel predse, med sodno obravnavo pa je govoril le s svojim odvetnikom.

Zvezdnikov odvetnik Steve Greenberg je sodniku zatrdil, da ni tveganja, da bi njegov klient pobegnil z letalom, saj "v nasprotju z njegovo pesmijo I Believe I Can Fly v resnici ne mara letenja". Dodal je, da je pevec preveč znan, da bi se mu uspelo izmakniti roki pravice. Poleg tega naj bi bilo njegovo finančno stanje nestabilno.

Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo v ponedeljek. Obtožnica pevca R. Kellyja, enega najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov in večkratnega grammyjevega nagrajenca, bremeni desetih spolnih napadov na štiri različne žrtve, od katerih so bile ob napadu tri stare med 13 in 17 let. Prvi napad naj bi se zgodil 1998. Za vsakega izmed njih danes 52-letnemu pevcu grozi od 3 do 7 let zaporne kazni.