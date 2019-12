Obsežna javnomnenjska raziskava je letos pokazala, da priljubljenosti prve dame ZDA raste. Foto: Reuters

Ameriška prva dama Melania Trump se – v nasprotju s svojim možem, predsednikom Donaldom Trumpom – nerada izpostavlja medijski pozornosti in se navadno drži nekoliko v ozadju. Zaradi tega so se na začetku Trumpovega mandata pojavila ugibanja o tem, ali ji vloga prve dame sploh ustreza. Napol v šali so se po spletu razširili pozivi k temu, da je Melanio treba osvoboditi iz Bele hiše, kjer naj bi bila ujeta proti svoji volji.

Skozi čas je nato dokazala, da se v svoji vlogi znajde precej bolje, kot se je sprva predvidevalo. To je z opisi dogajanja iz zakulisja Bele hiše v knjigi Free, Melania: The Unauthorized Biography (Svobodna, Melania: Neavtorizirana biografija) potrdila tudi Kate Bennet, novinarka CNN-a, ki podrobno spremlja zasebno življenje družine Trump.

Novinarka je v knjigi razkrila številne podrobnosti in anekdote iz Bele hiše in ponudila vpogled v življenje Melanie, ki po treh letih ostaja skoraj tako skrivnostna, kot je bila prvi dan Trumpovega mandata.

Prva dama naj bi imela velik vpliv na potek življenja v Beli hiši in na izbiro tamkajšnjega osebja. Foto: Reuters

Lastni zasebni prostori

Bivalni prostori v Beli hiši zasedajo skoraj 2.800 kvadratnih metrov, a ob strogih varnostnih ukrepih se tudi življenje v njenih razkošnih sobah hitro lahko zdi utesnjeno. Prva dama brez dovoljenja varnostne službe ne sme niti odpreti okna, nastaviti ogrevanja ali se sprehoditi po trati.

A po pisanju novinarke Kate Bennet si je Melanii uspelo priboriti lastne prostore, kjer ima vsaj kanček zasebnosti. Kot piše v novi biografiji, naj bi Melania imela več sob v ločenem nadstropju, med njimi tudi spalnico, v kateri naj bi spala sama. Predsednik, ki je zahteval ključavnico za vrata svoje spalnice, tako spi v glavni spalnici, njegova žena pa v dvosobnem prostoru, ki ga je pred tem zasedala mama Michelle Obama.

Skozi čas je Melania dokazala, da se v svoji vlogi znajde precej bolje, kot se je sprva predvidevalo. Foto: Reuters

Presenetljiv vpliv

Melania je v preteklosti že večkrat presenetila s svojo močjo in vplivom. Lani je na njen poziv službo izgubila predsednikova svetovalka za nacionalno varnost Mira Richdel, ki se je ob uradnem obisku Afrike zapletla v spor v povezavi z osebjem prve dame.

"Po mnenju urada prve dame si Ricardel ne zasluži več časti služenja Beli hiši," se je glasilo uradno sporočilo, ki ga v ameriški politiki od prve dame sicer niso vajeni. Naslednji dan je bila svetovalka odstavljena, kar je po mnenju številnih političnih analitikov pokazalo, da lahko Melania močno vpliva na dogajanje na ameriškem političnem parketu.

Po pisanju novinarke ima sicer ameriška prva dama precejšen vpliv na določene odločitve predsednika. Velikokrat naj bi imela pogovore o aktualnih tematikah in si izmenjevala mnenja.

Več vpliva kot na same politične odločitve naj bi Melania sicer imela na samo vodenje življenja v Beli hiši in na izbiro tamkajšnjega osebja.

Melania naj bi menila, da se Ivanka vmešava v njeno delo. Foto: EPA

Dve prvi dami?

Vselitev v Belo hišo naj bi ohladila odnos med prvo damo in Ivanko Trump. Čeprav predstavnica za stike z javnostjo zatrjuje, da sta žena in hči ameriškega predsednika "v dobrih odnosih" in da "podpirata druga drugo", je vpletanje Ivanke v dejavnosti, ki so sicer navadno v domeni prve dame, povzročilo kar nekaj napetosti.

Melania in Ivanka naj bi bitke bili tako na družabnih omrežjih kot na družabnih dogodkih, njuna dejanja in izjave pa so večkrat nakazali na razpoke v odnosu med ženskama, ki imata največjo vlogo v življenju ameriškega predsednika.

Zdravstvene težave

Nova neuradna biografija razkriva tudi, kaj se je dogajalo s prvo damo maja 2018, ko je imela težave z ledvicami. Takrat so iz Bele hiše sporočili, da je Melania prestala manjši postopek "zaradi benignega stanja na ledvici" in da pri tem ni bilo zapletov.

Benettova v knjigi trdi nasprotno. Medicinski postopek naj še zdaleč ne bi bil tako nedolžen, kot so skušali prikazati v Beli hiši, pač pa je bil dejansko "nevaren in zapleten". Poleg tega naj bi Melanio spremljala izredno huda bolečina še pred samim postopkom, po operaciji se je iz javnosti umaknila za 20 dni. V knjigi je zapisano tudi, da so ji zdravniki zaukazali počitek, saj bi v nasprotnem primeru lahko tudi izgubila ledvico.