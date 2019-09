"Veliko mi pomeni, da me podpira tak šampion, kot je on. To je izjemna spodbuda, saj vsi vemo, kaj je Tiger Woods naredil za šport in kako težke trenutke je preživel," je po osmini finala odprtega prvenstva ZDA povedal Nadal. Foto: EPA

Woods in Nadal imata veliko skupnega. Oba spadata med največja imena sodobnega športa. Oba se že vrsto let ubadata s poškodbami, zato vesta, kako težko se je vrniti in ostati v svetovnem vrhu. Prav tako sta oba že veliko zaslužila s turnirskimi nagradami. Po podatkih ATP oziroma PGA je Nadal pri 111 milijonih dolarjev, Woods pa pri 118 milijonih dolarjev. Tako kot v zaslužkih sta si Španec in Američan blizu tudi po številu osvojenih naslovov. Nadal ima v žepu 18 lovorik na velikih turnirjih, Woods pa 15. Glede na številne podobnosti med športnikoma zato ni presenetljivo, da drug drugemu izkazujeta veliko spoštovanje in naklonjenost.

Woods je bil navdušen nad predstavo španskega teniškega asa. Foto: EPA

"Veliko mi pomeni, da me podpira tak šampion, kot je on. To je izjemna spodbuda, saj vsi vemo, kaj je Tiger Woods naredil za šport in kako težke trenutke je preživel," je po dvoboju dejal Nadal, ki je tudi odličen amaterski igralec golfa s handicapom 1,5.

"Zame je navdih, ko ga gledam na igrišču. Je primer nepopustljivega športnika, ki je vse dosegel s trdim delom. Veseli me, da sem lahko v stiku z njim, da se slišiva tu in tam, in upam, da bova kdaj odigrala skupaj kakšno partijo golfa ali tenisa," je nadaljeval Nadal.

Woods, ki je med osmino finala odprtega prvenstva ZDA na stadionu Arhur Ashe večkrat skočil s stola in zaploskal Nadalu ob njegovih točkah, je letos aprila osvojil masters v Augusti, kar velja v svetu športa za eno največjih vrnitev v zgodovini. "Na tem mestu mu želim čestitati za ta izjemen dosežek, brez dvoma eden najbolj občudovanih v vseh športih," je dodal Nadal in se pošalil: "Bolje je, da Tiger ne vidi mojih udarcev, sicer bo popolnoma izgubil svoj ritem."

Rafael Nadal je na dobri poti, da osvoji četrti naslov v New Yorku. Foto: EPA

Lov na 19. lovoriko

Po izpadu Novaka Đokovića je Nadal na dobri poti, da osvoji četrti naslov v New Yorku. Pred očmi Woodsa je premagal Hrvata Marina Čilića s 3:1 v nizih, zdaj pa ga v četrtfinalu čaka Argentinec Diego Schwartzman, ki je v osmini finala ugnal krvnika Slovenca Aljaža Bedeneta, Nemca Alexandra Zvereva. Če bo v četrtfinalu zmagal, bi Nadal nato naletel na zmagovalca dvoboja Matteo Berrettini‒Gael Monfils, v finalu pa se lahko sreča z največjim vseh časom, Švicarjem Rogerjem Federerjem (v četrtfinalu ga čaka Grigor Dimitrov). Če pride do za mnoge sanjskega finala, bo to prvi obračun Nadala in Federerja v zgodovini odprtih prvenstev ZDA.