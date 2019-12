Princesi Marthi Louise in Ariju Behnu so se v zakonu rodile tri hčerke. Foto: Reuters

Behn, avtor številnih romanov in dramskih del, v katerih je večkrat iskreno spregovoril o svojem boju z depresijo, se je z norveško princeso Martho Louise (48) poročil leta 2002, leta 2017 pa sta se ločila. V zakonu so se jima rodile tri hčerke, Maud (16), Leah (14) in Emma (11).

Kralj in kraljica sta v izjavi za javnost zapisala, da je bil Behn "vrsto let pomemben del družine, nanj pa ohranjamo tople in lepe spomine".

"Hvaležna sva, da sva ga poznala. Obžalujeva, da so najine vnukinje zdaj izgubile ljubljenega očeta ‒ in globoko sočustvujeva z njegovimi starši ter bratom in sestro, ki so ostali brez ljubljenega sina in brata."

Na Danskem rojeni Behn sicer v času zaroke z Martho Louise ni veljal ravno za idealnega partnerja edine hčerke kralja Haralda in kraljice Sonje.

Behn je svojo bodočo ženo spoznal prek svoje mame, ki je bila tisti čas princesina psihoterapevtka.

Spaceyja obtožil spolnega nadlegovanja

Behn je bil takrat najbolj znan kot avtor kratke zgodbe s pomenljivim naslovom Žalosten kot hudič, prah pa je dvigal tudi zato, ker so ga posneli v Las Vegasu med zabavanjem s prostitutkami, ki so med tem jemale mamila.

Par se je ločil leta 2017. Foto: Reuters

Ob ločitvi je princesa Martha Louise v izjavi sporočila, da sta z Behnom "naredila vse, da bi rešila zakon" in da se počutita kriva, ker ne moreta več "zagotavljati varnega pristana, ki si ga najini otroci zaslužijo".

Princesa, ki je zdaj v zvezi z ameriškim "duhovnim gurujem" zvezdnikov Shamanom Durekom, še ni dala izjave o smrti nekdanjega soproga.

Behn se je v zadnjem času znašel na naslovnicah še enkrat, ko je decembra 2017 za norveški radio povedal, da je bil tudi on eden izmed tarč hollywoodskega zvezdnika Kevina Spaceyja.

Ta naj bi ga leta 2007 po koncertu ob podelitvi Nobelove nagrade za mir povabil na cigareto, nato pa ga zagrabil za mednožje.

Behn je anekdoto povedal v lahkotnem tonu, a njegova obtožba je bila še ena v dolgi vrsti tistih, uperjenih proti oskarjevcu, ki se je po tem popolnoma umaknil iz Hollywooda.