Par je bil v zadnjem času tarča številnih kritik. Foto: EPA

V uradni izjavi je par zapisal, da si želita tlakovati bolj progresivno pot znotraj kraljeve institucije ter da si oba želita delati in biti finančno neodvisna.

"Po več mesecih premisleka in razprav sva se odločila, da bova v letošnjem letu naredila premik," sta zapisala in dodala, da kljub odmiku od kraljevskih dolžnosti njuna podpora kraljici Elizabeti II. ostaja. "Ravno zaradi vaše podpore v zadnjih letih se počutiva pripravljena na to spremembo. Načrtujeva, da bova svoj čas razdelila med Veliko Britanijo in Severno Ameriko, še vedno pa bova spoštovala svojo dolžnost do kraljice, Commonwealtha in organizacij, s katerimi sodelujeva."

Palača: Pogovori v začetni fazi

Iz Buckinghamske palače so v izjavi sporočili, da so se pogovori s princem Harryem in njegovo ženo Meghan glede njunega umika od kraljevskih dolžnosti v začetni fazi. "Razuemmo njuno željo po drugačnem pristopu, toda to so kompleksna vprašanja, ki terjajo svoj čas, da se razrešijo."

Z geografsko uravnoteženostjo želita zakonca sinu Archieju omogočiti spoštovanje kraljevske tradicije, v katero se je rodil, hkrati pa si želita ustvariti prostor za osredotočanje na nov življenjski mejnik, v katerega bosta vključila tudi dobrodelnost. "Veseliva se, da bova sčasoma delila vse informacije v povezavi s tem razburljivim poglavjem, hkrati pa bova še naprej sodelovala s kraljico, princem Charlesom, vojvodo in vojvodinjo Cambriško ter ostalimi," sta sklenila.

Ob uradni izjavi sta opozorila tudi na spremembe v povezavi z medijskimi odnosi. Osredotočiti se želita predvsem na pogovore z mladimi novinarji, medijem bosta omogočila vstop na dogodke z namenom, da njuno delo postane znano širšemu krogu ljudi, ob tem pa poudarjata predvsem kredibilne medijske hiše, ki se bodo osredotočile na objektivno poročanje z dejstvi.

Harry in Meghan sta v zadnjem letu sicer večkrat spregovorila o medijskem pritisku. "Ko sem spoznala svojega zdajšnjega moža, so bili vsi moji prijatelji zelo veseli zame, ker sem bila srečna. A moji britanski prijatelji so me opozarjali: 'Verjamem, da je čudovit, ampak raje ne delaj tega, ker ti bodo britanski tabloidi uničili življenje'," je v dokumentarnem filmu o njunem življenju pojasnila Meghan, Harry pa je takrat napovedal bitko britanskim tabloidom z besedami, da se ne bo pustil izsiljevati. "Nihče me ne bo prisilil v igro, ki je ubila mojo mamo."