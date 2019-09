Nekdanji James Bond je na ameriškem filmskem festivalu Deauville v Franciji za AFP Greto Thunberg opisal kot sijajno dekle in ji zaželel uspeh. Ob tem pa dodal, da mora biti mlada aktivistka previdna in da jo treba zaščititi.

Foto: EPA

Thunbergova, ki šteje rosnih 16 let, je postala obraz okoljevarstvenega gibanja, ko je avgusta lani protestirala pred švedskim parlamentom in pozivala politike, naj zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida in omejijo globalno segrevanje. Trenutno se udeležuje podnebnega vrha ZN-ja v New Yorku.

Ko je aktivistka zavrnila potovanje do New Yorka z letalom, zaradi emisij ogljikovega dioksida, so ji ponudili, da jo tja odpeljejo na regatni jadrnici. Zaradi svoje brezkompromisne naravnanosti pa je postala tarča kritik in žalitev.

Greta Thunberg med protestom. Foto: Reuters

Glede spodbujanja posameznikov, naj postanejo okoljevarstveno aktivni na lokalni ravni, je Brosnan opomnil, da se vse začne v otroštvu: "Tako je pri Greti, ki ima velik vpliv na mlade."

Kritika predsednika Trumpa

66-letni Brosnan je tajnega agenta 007 upodobil štirikrat, preden je štafetno palico predal trenutnemu Bondu, Danielu Craigu. V Deauvillu na severni obali Francije so se poklonili njegovi karieri. Irski zvezdnik, ki se zavzema za varstvo okolja, je posnel tudi dokumentarec o uporabi pesticidov na Havajih.

Brosnan Trumpu očita njegovo stališče do globalnega segrevanja. Foto: Reuters

Kot producent je Brosnan leta 2016 z ženo režiserko Keely Shaye ustvaril nagrajeni dokumentarec Poisoning Paradise o agrokemični industriji na Havajih, kjer živita.

Film se osredotoča na vpliv genetsko spremenjenih organizmov, na delovanje podjetji Monsanto in BASF ter na vrste kmetovanj, ki imajo velik vpliv na tamkajšnjo družbo, je za AFP pojasnil Brosnan.

"Žal imamo predsednika, ki misli, da globalno segrevanje ne obstaja," je še dodal, nanašajoč se na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, o katerem je igralec povedal, da zanemarja vlogo številnih okoljevarstvenih gibanj.