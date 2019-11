Heidi Klum je letos priredila že 20. veliko zabavo ob noči čarovnic. Foto: AP

Manekenka Heidi Klum je znana po tem, da si za noč čarovnic da duška in priredi veliko zabavo, na kateri vsako leto znova preseneti in navduši s svojo izvirnostjo in predanostjo. Na letošnji zabavi je manekenka postavila nov mejnik – tako kar se tiče grozljivosti kostuma kot časa, ki ga je potrebovala za preobrazbo. Ekipa maskerjev je za to, da so 46-letno modno ikono spremenili v grozljivo nezemeljsko bitje, namreč potrebovala kar 12 ur.

Na zabavi jeHeidi Klum kot padli astronavt spremljal mož Tom Kaulitz. Foto: AP

Preobrazba je tokrat potekala kar v javnosti – manekenka se je maskerjem namreč prepustila v izložbi Amazonove prodajalne na Manhattnu. Ekipa se je najprej posvetila manekenkinemu obrazu, nato pa je Heidi stopila v silikonsko obleko, ki je po njenih besedah na otip spominjala na piščanca, gibanje v njej pa je bilo zelo oteženo.

Svoje kostume so na družbenih omrežjih delili tudi številni drugi zvezdniki in zvezdnice. Tako kot Heidi Klum sta velika oboževalca noči čarovnic tudi Neil Patrick Harris in David Burtka. Skupaj s svojima otrokoma sta letos prelevila v slavne umetnike – Vincenta Van Gogha, Salvadorja Dalija, Frido Kahlo in Andyja Warhola – in ustvarila umetniški portret.

Za bolj preprost kostum se je letos odločila Kim Kardashian, ki se je na zabavo odpravila kot blondinka s Harvarda, ki jo je v istoimenskem filmu iz leta 2001 upodobila Reese Witherspoon.

V še eno slavno blondinko se je prelevila tudi njena sestra Kylie Jenner, ki se je preoblekla v hollywoodsko ikono Marylin Monroe.

Za veliko smeha je s svojim kostumom poskrbela igralka Jessica Biel, ki si je nadela sijoč kombinezon in skodrano lasuljo ter se za eno noč prelevila v mlajšo različico svojega soproga Justina Timberlaka, ki jo je spremljal našemljen v mikrofon.

Za bolj grozljivo masko se je odločila glasbena zvezdnica Ariana Grande. Našemila se je v lik iz televizijske serije Zona somraka (The Twilight Zone), ki so jo v ZDA začeli predvajati v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Pevka je na Twitterju zapisala, da v kostumu neizmerno uživa, čeprav ne more "dihati, piti ali jesti."