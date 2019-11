Madonna kot pravi gusar krade čas svojim oboževalcem. Foto: Reuters

Madonna na svoje nastope redno zamuja, a njeni poslušalci so do te grde navade pevke vedno manj strpni. Na zadnji koncert v Los Angelesu je namreč zamudila več kot dve uri. Koncert je bil sprva predviden ob pol devetih zvečer, a so ga nekaj dni pred njim prestavili za dve uri. Pevka se na odru ni pojavila do pol enih ponoči, zaradi česar so oboževalci v dvorani čakali debeli dve uri.

Ko se je končno pojavila na odru, je oboževalcem dejala, da "kraljica nikoli ne zamuja", kar ni pomirilo razjarjenih obiskovalcev, ki so samooklicano kraljico izžvižgali. Številni poslušalci so dvorano pred začetkom koncerta zapustili, nekateri pa so nastop kar prespali.

Agencija, ki prodaja vstopnice za njeno turnejo, je do zdaj prejela že 500 zahtev po vračilu denarja, pevki pa grozi tudi tožba jeznega oboževalca. Ta je za več kot 1.000 dolarjev kupil tri vstopnice za njene koncerte v Miamiju. Te so, zaradi njene navade zamujanja, prestavili pozno v noč, ko se jih razjarjeni poslušalec ne more udeležiti. Kljub spremembi časa mu denarja za vstopnice nočejo vrniti, zato se je odločil za tožbo.

Madonna se je na družbenih omrežjih odzvala, da so bili ljudje v Las Vegasu do nje vedno nesramni, zato je žvižganje ni presenetilo. Delila je tudi posnetek svoje izjave o kraljicah, ki ne zamujajo in jo podnaslovila s F. A. C. T. S. (D. E. J. S. T. V. A.).