Kot pravi, je hotela s tem spodbuditi javnost, da bi sprejela "spolnost, telesa in starejše ženske".

Mati treh otrok na naslovnici svoje intimne predele skriva s torbico in parom čevljev s peto, medtem ko je na drugi fotografiji ogrnjena zgolj v črn suknjič.

Schifferjevi se je na snemanju pridružila dolgoletna kolegica, še ena od supermodelov iz zlate dobe 90. let, Stephanie Seymour. Danes 51-letna ameriška manekenka, mati štirih otrok, svojo goloto delno zakriva s fotografskim objektivom.

Vse fotografije je posnel fotograf Collier Schorr, ki je bil nad snemanjem in konceptom navdušen.

"Zaradi tega, kdo sem jaz in kdo sta onidve, mislim, da je bistvo teh fotografij priznanje njune lastne seksualnosti in kako nate gledajo kot starejšo žensko," je povedal.

Claudia leta 1994 in Claudia danes, 25 let pozneje. Foto: AP

Otroci po maminih stopinjah?

Claudia, ki ima z možem Matthewom Vaughnom sina Casparja (16) ter hčerki Clementine (14) in Cosimo (8), je pred kratkim za InStyle spregovorila o staranju in materinstvu.

"Starost bi se morala proslavljati in ceniti. Počutim se staro 48 let in ponosna sem na to. Z razlogom imamo za rojstne dneve torte in zabave in sama do praznovanj rojstnih dnevov čutim točno to, kar sem, ko sem bila otrok."

Na vprašanje o tem, ali bi spodbujala svoje otroke v manekenski karieri, pa: "Spodbujala jih bom pri vsem, kar bodo hoteli početi, dokler bodo dali vse od sebe in trdo delali za to. Imeti mene za mamo je dvorezni meč, ko gre za manekenstvo – lahko jih spravi skozi vrata, a bodo pod precej večjim drobnogledom."