24-letnica se je odločila, da na odru lepotnega tekmovanja Miss Amerika 2020 izvede kar znanstveni poskus. Mlada znanstvenica ima že dve diplomi iz znanosti, trenutno pa študij nadaljuje na podiplomskem programu na univerzi Virginia Commonwealth. “Nisem se želela predstaviti zgolj kot misica, ampak tudi kot znanstvenica,” je povedala za BBC.

Njen znanstveni poskus ‒ katalitična razgradnja vodikovega peroksida ‒ je navdušil širšo javnost in tudi preostale tekmovalke, mladi misici pa prinesel zmago na tekmovanju. “Uporabila sem milo za pomivanje posode in ga dodala plinu, ki se posledično ujame v čašah in to je tisto, kar tvori peno, ki strelja ven,” je povedala Schrierjeva.

Camille Schrier se sprva sicer ni želela predstaviti s takšnim "talentom", a jo je k temu spodbudila mama. “Ljudje velikokrat mislijo, da je znanost dolgočasna. To sem vzela kot izziv in z malo ustvarjalnosti odkrila način, kako jo na zabaven način približati ljudem,” poudarja Schrierjeva.

Že kot najstnica se je udeleževala številnih znanstvenih tekmovanj, s takšno zmago na lepotnem tekmovanju pa upa, da bo številne mlade navdušila za študij naravoslovja. “Želim si navdušiti šolarje, še posebej dekleta, da se odločijo za študij naravoslovja," še dodaja.

Mlada znanstvenica priznava, da je tekmovanje, s tem, ko se osredotoča na ženske dosežke in nastope, naredilo velik korak k napredku. “Včasih je šlo zgolj za lepotni izbor, na katerem smo ženske presojali na podlagi njihovih fizičnih lastnosti. Miss Amerike je danes mnogo več ‒ osredotoča se na ženske in njihovo kariero,” je povedala 24-letna zmagovalka.

Schrierjeva je, poleg laskavega naziva mis Amerike osvojila skoraj 22.000 dolarjev, ki jih bo porabila za nadaljnji študij.