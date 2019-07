100-letni John, veteran druge svetovne vojne, in Phyllis, ki bo 8. avgusta dopolnila 103 leta, živita v skupnosti za starejše občane v Sylvanii (ameriška zvezna država Ohio), kjer sta se tudi spoznala in se pred dobrim letom začela družiti. "Povedano po pravici, preprosto sva se zaljubila. Morda se sliši malo za lase privlečeno glede na najina leta, ampak vseeno: zaljubila sva se," je Phyllis povedala tamkajšnji podružnici CNN-a.

Odločitve za poroko, čeprav sta oba že v letih, nista sprejela na hitro, a ko sta se zanjo odločila, se je vse skupaj zgodilo prej, kot sta načrtovala. "Načrt ni bil tak, ampak ko sva prejšnji teden prišla na matični urad po dovoljenje za poroko, so nama rekli: 'Lahko vaju poročimo kar tukaj.' Pa sem rekel: 'Dobro, pa opravimo s tem.'," je še povedal ženin.

Oba že dvakrat ovdovela

Upokojenca imata marsikaj skupnega – med drugim sta oba pokopala že dve ženi oziroma moža, zato sta presrečna, da jima je uspelo še tretjič najti ljubezen. "Preprosto ujela sva se na številnih področjih in ugotovila, da uživava v družbi drugega," je pojasnil John.

Stanovala bosta še naprej ločeno

Dneve preživljata skupaj, zunaj na soncu ali v jedilnici doma starostnikov, pravita. A nekaj tudi po poroki ostaja ločeno – obdržala sta vsak svoje stanovanje. "On je zgoraj, jaz pa v spodnjem," pravi Phyllis in dodaja, da si želita le uživati skupne dni. Ki jih pa verjetno ne bo le peščica – kot ponosno pove Phyllis, ima dolgoživost v krvi, saj je njena mama doživela 106 let, zato je prepričana, da bosta še dolgo skupaj.