Za 120 metrov štrudlja so, podobno kot lani, porabili okoli 170 kilogramov jabolk, 90 kilogramov skute, 60 kilogramov moke, pet kilogramov rozin, pet litrov ruma in pet kilogramov sladkorja. Pekli so ga 10 ur, pošel pa je v nekaj minutah. Zavitek so ponudili za prostovoljne prispevke.

Skupno je pri projektu sodelovalo okoli 70 posameznikov, je povedala strokovna vodja medgeneracijskega centra Marjana Kamnik.

Pri tem projektu so letos sodelovali člani Koroškega medgeneracijskega centra, zaposleni in varovanci slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov in zaposleni pri pilotnem projektu dolgotrajne oskrbe.

Na Ravnah na Koroškem pojedli 120 m dolg jabolčni zavitek.

Ob zdaj že tradicionalni kači zavitka se letos vije še vrsta knjig. V dogajanje v središču mesta se je namreč letos vključila tudi Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, ki je vzporedno z dolgim jabolčnim zavitkom pripravila 120-metrsko knjižno pot. Akcijo so poimenovali Zamenjajva knjigo, z njo pa obiskovalce vabijo, da prinesejo s seboj knjigo, ki je ne potrebujejo več, in jo zamenjajo za kakšno drugo iz 120-metrske verige knjig.

Središče mesta je bilo danes polno stojnic na Avguštinovem sejmu, ob tem so se na Koroški kuhini predstavili gostinci, pri kulturnem centru pa je odprta t. i. kulturna plaža. Na Partizanski ulici potekajo druženja Pod dežnikom, tam so prijavljene ekipe že peto leto zapored kuhale jed iz krompirja, po koroško imenovano rpičev zos.

Dogajanje bo na Ravnah polno glasbenih, kulturnih in kulinaričnih dogodkov še vse do konca tedna.