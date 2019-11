Ko je na kraj dogodka prispela policija, je vlomilec ležal na tleh, 82-letnica je z metlo v rokah popolnoma nadzirala situacijo. Foto: Pixabay

Willie Murphy iz ameriškega mesta Rochester se je odpravljala v posteljo, ko je na vrata njenega doma močno potrkal neznani moški. Dejal je, da nujno potrebuje rešilca. Gospa je hitro poklicala reševalce, vrat pa kljub prepričevanju moškega ni želela odpreti, zato je ta v hišo vdrl. 82-letnica se je pred tem umaknila od vhodnih vrat in v hiši ugasnila luči, neznanec pa se je začel sprehajati po prostorih in iskati stvari, ki bi jih lahko odnesel. Z drobno gospo se ni ukvarjal, saj je bil prepričan, da zanj ne predstavlja nikakršne nevarnosti.

"Za vlom si je izbral napačno hišo," je dogodek komentirala Willie. Vlomilec namreč ni računal na to, da bo naletel na žensko, ki se že vse življenje ukvarja z dvigovanjem uteži in še vedno večkrat na teden obiskuje fitnes.

Moškega je najprej po glavi udarila z mizo in mu nato po obrazu polila šampon. Ko so na kraj dogodka prispeli reševalci in policisti, je vlomilec ležal na tleh, gospa pa je z metlo v rokah popolnoma nadzirala situacijo. "Resnično sem ga prebunkala," je Willie povedala ameriškim medijem. "Rekla sem si, 'če je prišel moj čas, da grem v pekel, ga bom vzela s sabo!"

Rešilec ni prišel zaman

Čeprav je moški potrebo po rešilcu skušal uporabiti zgolj kot pretvezo za vstop v stanovanje, ga je na koncu resnično potreboval. Po tem, ko je z njim obračunala Willie je bil namreč odpeljan naravnost v bolnišnico.

Willie Murphy je sicer vse prej kot običajna upokojenka. Skoraj vsak dan obišče telovadnico, z mrtvim dvigom (deadlift) pa lahko dvigne več kot 100 kilogramov. Težav ji ne predstavljajo niti enoročni skleci in dvigi na drogu. Leta 2014 ji je organizacija World Natural Powerlifting Federation podelila tudi nagrado za dvigovalko uteži leta. "Resnično razblinja mite o staranju," je povedal Michelle LeBoo, koordinator fitnes centra, ki ga obiskuje Willie.

Gospa je po nedavnem dogodku dejala, da želi, da zgodba navdihne ljudi vseh starosti.