Alexzandria Wolliston, ki živi na Floridi, je v enem letu rodila kar štiri otroke – marca lani sta jo razveselila Mark in Malakhi, decembra pa sta na svet privekala še Kaylen in Kaleb, piše AP. Poleg dvojčkov ima Američanka doma triletno hčerko, ki je tako težavna, da jo je nehote pripravila na težke dneve, ki so pred njo.

"Zdi se mi, kot da bi dvakrat zadela na loteriji," je dejala v smehu ameriškim medijem. Dodala je, da sta obe njeni babici rodili, a kmalu po rojstvu izgubili otroka – bratca dvojčka, zato svoje štiri otroke dojema kot blagoslov. "Zdi se mi, kot da bi babici nekako podarili svoje otroke meni. Dva para dvojčkov sta takrat umrla, jaz pa sem dobila nova dva para. Kot da bi nekdo umrle otroke z neba poslal v moje naročje."

Da pod srcem nosi še drugi par dvojčkov, je izvedela, kot sta bila Mark in Malakhi stara komaj dva meseca. Mlajši brat in sestrica sta se rodila 27. decembra.