Melania Knavs je odraščala v Sevnici, srednjo šolo pa je obiskovala v Ljubljani. Foto: Reuters

Ameriški umetnik Brad Downey si je ob prvem obisku Slovenije zastavil vprašanje, kam segajo korenine ameriške prve dame Melanie Trump in kako domačini oz. Slovenci spremljajo in zaznamujejo "to nesporno zgodovinsko dejstvo".

V pomanjkanju konkretnejšega javnega odziva in ob omejitvah, povezanih z njenim visokim položajem, je Downey - sicer doma v Kentuckyju - v okviru danih možnosti naročil in sponzoriral izdelavo lesene skulpture. Naročilo je dobil rokodelec in kipar z motorno žago Maxi iz okolice Sevnice.

Ta je nato izdelal prvo javno skulpturo ameriške prve dame in jo poimenoval Melania, 2019. Kip bodo odkrili v petek, dan pred tem pa bo v ljubljanski Galeriji Vžigalica otvoritev Downeyeve umetniške razstave, ki bo na ogled vse do 25. avgusta.

Gre sicer za lesen kip človeške naravne velikosti "v naivni maniri s koreninami v savskem obrežju", ki, kot so še zapisali v Galeriji Vžigalica, "uteleša prvo damo, ki prek hriba v daljavi pozdravlja svoj rodni kraj, Sevnica". Ob boku zgodbe o nastanku spomenika ameriške prve dame bodo v Galeriji Vžigalica predstavili tudi "duplikat" tiskovne sobe predsednika Ronalda Reagana v Beli hiši.

Prva dama ZDA Melania Trump je sicer odraščala v Sevnici, kjer pri razvoju krajevnega turizma stavijo na izdelke lastne blagovne znamke First Lady oz. Prva dama. Na sevniške izdelke so postali pozorni na več priznanih svetovnih spletni straneh, omenjena blagovna znamka pa med drugim obsega sevniško modro frankinjo, tradicionalno sevniško salamo, pecivo, lepotilne kreme, čokolade posebnih okusov in videza, čokoladne bombone, jabolčne krhlje v čokoladi, zeliščne čaje in unikatne lončene skodelice. V Sevnici med drugim ponujajo tudi torto Melanija, palačinke Melanija, sladico Melanija in pito Melanija.