Tekmovalci so skozi trike postregli s številnimi atraktivnimi prizori. Foto: Ksaver Šinkar

Jezersko promenado na Bledu so že osmo leto zapored zavzeli rolkarji. Ob pestrem spremljevalnem programu in bogati kulinarični ponudbi so obiskovalci v lepem vremenu lahko uživali v različnih atraktivnih disciplinah in občudovali vratolomne trike tekmovalcev.

Najvišje je skočil Kliment Petkukjeski. Foto: Ksaver Šinkar

Dan se je začel z zanimivim nastopom kotalkaric Chicks in Bowls Slovenia na klančini sredi Blejskega jezera, ki so dokazale, da so triki in skejterski elementi vsekakor tudi ženska domena. Za dekleti so bili na vrsti fantje – točno ob 14. uri se je začela hitrostna dirka v slalomu. Deset ekip in 35 mednarodnih tekmovalcev se je pomerilo iz oči v oči in švigalo med balami sena. Na slalomski preizkušnji sta slavila Luka Pen in Tomaž Prauseis.

Še večje število obiskovalcev je pritegnila druga disciplina, t. i. hippie jump, kjer so tekmovalci z rolke skakali čez palico in poskušali podreti svetovni rekord. Žal tekmovalcem to letos ni uspelo, a nad rezultatom – 1,30 metra –, ki ga je dosegel domačin Kliment Petkukjeski, je bilo občinstvo vse prej kot razočarano.

Dogodek je ob jezero privabil številne obiskovalce. Foto: Ksaver Šinkar

Za vrhunec dneva so poskrbeli tekmovalci zadnje discipline, ki so trike izvajali na rampi sredi jezera. V disciplini, vredni razglednic in koledarjev, so tekmovalci dokazali, da je rolkanje resen šport, za katerim so ure treninga in dela. Najlepše akrobacije je izvedel Giulio Manzin iz ekipe Ratata Boyz.

Skupno zmago 8. rolke je pobrala ekipa Kua je zdej v sestavi Luka Pen, Tilen Slekovec in Tomaž Praunseis. Dogodek se je nekoliko predčasno končal zaradi dežja, ki je prekinil koncert skupine Koala Voice. Organizatorji so s potekom dogodka kljub slabemu vremenu zadovoljni in že napovedujejo, da se bodo rolkarji ob Blejskem jezeru zbrali tudi prihodnje leto.