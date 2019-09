Avstralski oglasi temeljijo na kampanji #NormalnaKri sestrskega podjetja Essity iz leta 2017. Foto: YouTube

A regulatorno telo, ki bedi nad primernostjo TV-oglasov v Avstraliji, je zdaj odločilo, da oglas ni kršil smernic glede dostojnosti TV-vsebin, poroča BBC.

Gledalci so na omenjeno telo naslovili več kot 600 pritožb, kar je največ letos. A nadzorno telo je vse pritožbe o neprimernosti oglasa zavrnilo in pozdravilo sporočilo, ki ga oglas pošilja, saj da "promovira enakost in demistifikacijo menstruacije".

Za gledalce je bil prikaz krvi na ženskih stegnih preveč. Foto: YouTube

Librino krovno podjetje, Asaleo Care, je dejalo, da so oglaševalci v oglasu naslovili tabu in občutke sramote, ki jih med menstruacijo izkušajo številne ženske in dekleta.

Oglas prikazuje okrvavljeno spodnje perilo in curek krvi na ženskih stegnih. "Menstruacije so normalne. In tudi njihov prikaz bi moral biti tak," so zapisali.

Za gledalce oglasi "gnusni"

Gledalci se po drugi strani pritožujejo, da so nazorni prikazi menstruacije "žaljivi, neprimerni in gnusni". Regulatorji v svojem odgovoru priznavajo, da nekateri gledalci "raje ne bi videli telesnih tekočin na malih zaslonih", a da dotični oglas ni kršil etičnega kodeksa.

Zavrnili so tudi pritožbe, da oglas ni primeren za udarni časovni termin ali za otroke. "V oglasu ni nobenega negativnega izrazoslovja ali ikonografije, ki bi namigovali, da bi se morale ženske sramovati menstruacije ali da je ženska v času menstruacije kaj manj vredna," so zapisali v svojem poročilu.

Pri Asaleo Care so še dodali, da avstralski oglasi temeljijo na kampanji #NormalnaKri sestrskega podjetja Essity. V kampanji iz leta 2017 so uporabili vložke, zamazane z rdečo tekočino, namesto z običajno modro.