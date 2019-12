Laurent Simons se lahko pohvali z inteligenčnim količnikom 145, pred vpisom na univerzo pa je osnovno in srednjo šolo končal v zgolj letu in pol. Foto: Reuters

Belgijski deček Laurent Simons je prejšnji mesec polnil naslovnice medijev, saj se je zdelo, da bo še pred koncem leta na tehnološki univerzi v Eindhovnu diplomiral iz elektrotehnike in postal prvi na svetu, ki bi mu to uspelo pred dopolnjenim 10. letom starosti.

A načrt se je zalomil, saj je nizozemska univerza sporočila, da prvoten načrt ni izvedljiv – deček bi moral do 26. decembra, ko bo dopolnil deset let, opraviti preveč izpitov. "Laurent je izjemno nadarjen fant, ki študij opravlja z neverjetno hitrostjo," so v pojasnilu zapisali na univerzi in dečku ob tem ponudili možnost, da diplomira sredi leta 2020.

Laurent, ki ga je navdihnil izumitelj Nikola Tesla, je dejal, da želi v prihodnosti raziskovati umetne organe in nekoč v lastnem laboratoriju razviti celotno umetno telo. Foto: Reuters

Dečkovi starši so ponudbo zavrnili in nemudoma prekinili Laurentov študij v Eindhovnu. "Do prejšnjega tedna je bilo vse v redu, kar naenkrat pa so naznanili zamik za šest mesecev," je položaj komentiral dečkov oče Alexander Simons. Dodal je, da točen datum Laurentovega zaključka študija za družino nikoli ni bil ključen. Zmotilo jih je, da se je univerza za zamik zaključka študija odločila, potem ko se je razvedelo, da namerava Laurent po diplomi svojo študijsko pot nadaljevati na drugi univerzi.

"Zelo nenavadno je, da je do zamika prišlo ravno v času, ko smo sklenili načrte o tem, da bo Laurent pot do doktorata nadaljeval na drugi univerzi," je povedal dečkov oče. "Številne univerze so zelo zainteresirane za to, da bi Laurent študiral pri njih. Po njem je veliko povpraševanja, saj gre za unikaten projekt, pri katerem bi radi sodelovali vsi," je pojasnil. Kje in kako bo deček nadaljeval svoj študij, za zdaj ni znano.

Guinnessova knjiga rekordov kot najmlajšega diplomanta sicer navaja Američana Michaela Kearneyja, ki je iz antropologije diplomiral junija 1994, ko je bil star 10 let in 4 mesece.