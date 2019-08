Nevarne prenosljive bolezni se ob toplejšem podnebju selijo vedno severneje. Foto: Reuters

Sporno izjavo, ki je požela ogromno kritik na družbenih omrežjih, je televizijski voditelj in aktivist ponudil kot odgovor na vprašanje gledalke. Zanimalo jo je namreč, kako naj se kot antispecistka vede do komarjev. Antispecisti so nasprotniki specizma oziroma diskriminacije na podlagi živalske vrste.

Kot je povedal Caron, gre pri tistih komarjih, ki pičijo človeka, samo za skrbne matere. Ljudi namreč pikajo samo komarjeve samice, preden izležejo jajčeca. Za razvoj teh potrebujejo beljakovine, sicer pa se komarji hranijo predvsem z rastlinskimi sokovi.

Izjave so naletele na buren odziv, saj piki komarjev zaradi bolezni, ki jih prenašajo, vsako leto posredno ubijejo milijone ljudi. Caron se kritik brani, češ da je v izjavi izrecno povedal, da takšen pristop ne velja na območjih, kjer razsajajo omenjene bolezni. Poleg tega njegov nasvet ni bil namenjen splošni javnosti, ampak le tisti skupini ljudi, ki želijo živeti po skrajnih antispecističnih načelih.