Britanski premier bo v svojem okraju branil zmago s prednostjo 5.000 glasov, največjo konkurenco pa mu predstavlja laburist Ali Milani, 25-letni priseljenec iz Irana.

Na uradnem seznamu kandidatov v volilnem okraju Uxbridge and South Ruislip pa sta poleg Johnsona tudi dva med seboj zelo podobna kandidata, Lord Buckethead (lord Vedroglav) in Count Binface (grof Kantobraz), zgodba pa je pravzaprav še bolj zapletena.

Theresa May in Lord Buckethead. Foto: AP

Lik Lorda Bucketheada je na britanskih parlamentarnih volitvah tekmec že več kot 30 let. Nastopil je že proti Margaret Thatcher, leta 2017 pa je osvojil 249 glasov. Takrat je njegov kostum oblekel komik Jon Harvey, ki pa je letos izgubil pravno bitko glede avtorskih pravic z ameriškim avtorjem tega lika, ki ga je Todd Durham ustvaril za film Gremloids iz leta 1984.

Harvey se je odločil, da bo tudi letos vseeno kandidiral, vendar je spremenil svojo podobo in bo nastopil kot neodvisni kandidat Count Binface. Spremembo svoje podobe je pojasnil tudi s tem, da je spreminjanje v modi, saj tudi številni politiki spreminjajo svoja stališča do brexita.

Bo pa lord Buckethead, ki se opisuje kot "največji up človeštva za preživetje" in "nizkocenovni Darth Vader s srcem", na glasovalnem lističu stranke Official Monster Raving Loony Party tudi letos, vendar bo v tej vlogi nastopil nekdo drug, pojasnjujejo britanski mediji.

Elmo bo spet nagovarjal volivce

Med drugimi neodvisnimi kandidati je še "vladar medplanetarnega časa", imenovan Yace Yogenstein, za stranko Give Me Back Elmo pa bo nastopil aktivist Bobby Smith – Elmo, ki se je na preteklih volitvah že tudi proti Davidu Cameronu in Mayevi boril skupaj z veliko rdečo lutko iz znamenite Sezamove ulice.