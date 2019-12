Smeh je pol zdravja. Foto: Pixabay

Poznamo več vrst humorja, od političnega, črnega do situacijskega. V zadnjih letih je postala priljubljena stand up komedija. Čemu pa se smejijo Slovenci?

"Radi se drugim smejijo, radi imajo stereotipe. Še vedno velja, da imajo radi kakšne posteljne zadeve in južni narodi so jim tudi zmeraj uspešni," je v pogovoru za Televizijo Slovenija pojasnila znana komičarka Lucija Čirović.

Branko Đurić je nekoč dejal, da imamo Slovenci in Bosanci isti humor – da se Bosanci smejijo sami sebi, Slovenci pa Bosancem in temu pritrjuje tudi Čirovićeva.

Janezek, Fata, Haso in Mujo ... Pravi, da ima vsaka država neke svoje posebnosti, ki nekje drugje "ne bi šle skozi", saj so povezane z aktualnimi ali zgodovinskimi dogodki, ki so se zgodili dotičnemu narodu. Sicer pa gre za univerzalne stvari, pravi – povsod imajo ljudje težav z denarjem, s službo, v partnerstvu.

Stand up komedija je pri nas dokaj mlada veja, pravi sogovornica. "Se pa počasi razvija, postaja bolj kompleksna, čedalje bolj stroga, ostra. Ljudje se tudi vse bolj odzivajo na črni humor – ta zna biti krut in moraš biti dozorel, da prideš do tega, da ti je to všeč," pojasnjuje, a ob tem dodaja, da ni vsak primeren, da pove tako šalo.